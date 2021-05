Mitä Philips-parranajokoneen symbolit tarkoittavat?

Lisätietoja Philips-parranajokoneen symboleista ja merkkivaloista on tässä artikkelissa.

Latauksen merkkivalot Joissakin parranajokonemalleissa latauksen merkkivalot voivat olla erilaiset.

Joissakin parranajokoneissa saattaa näkyä kolme pystypalkkia.

Näissä parranajokoneissa merkkivalo vilkkuu oranssina, kun akku on lähes tyhjä. Latauksen aikana valo voi olla valkoinen, vihreä tai sininen parranajokonemallin mukaan.



Joissakin malleissa latauksen ilmaisimena voi näkyä kolme vaakapalkkia.

Näissä parranajokoneissa palkkien valo osoittaa akun varaustason. Kun alapalkki vilkkuu oranssina, akku on lähes tyhjä.

Kun parranajokone on ladattu täyteen, valo palaa 15–30 minuuttia ja sammuu sitten automaattisesti energian säästämiseksi.





Irrota käytön ajaksi Joitakin Philips-parranajokoneita voi käyttää vain johdottomasti. Jos yrität käynnistää näitä parranajokoneita niiden ollessa vielä liitettyinä pistorasiaan, irrotuksen merkkivalo muistuttaa parranajokoneen irrotuksesta vilkkumalla valkoisena.

Huutomerkki Tukkiutuneet ajopäät : Jos näet huutomerkin yhdessä vesihanan ja ajopään symbolin kanssa, parranajokoneen moottori ei enää toimi, koska ajopäät ovat likaiset tai vaurioituneet. Tällaisessa tilanteessa ajopäät on puhdistettava tai vaihdettava.

: Jos näet huutomerkin yhdessä vesihanan ja ajopään symbolin kanssa, parranajokoneen moottori ei enää toimi, koska ajopäät ovat likaiset tai vaurioituneet. Tällaisessa tilanteessa ajopäät on puhdistettava tai vaihdettava. Ylikuumeneminen : Parranajokone voi ylikuumentua liiallisen lataamisen vuoksi. Kun näin tapahtuu, parranajokoneen virta katkeaa automaattisesti. Anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan ja yritä käynnistää se uudelleen.

: Parranajokone voi ylikuumentua liiallisen lataamisen vuoksi. Kun näin tapahtuu, parranajokoneen virta katkeaa automaattisesti. Anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan ja yritä käynnistää se uudelleen. Metalliesine latausalustassa: Jos Qi-alustassa vilkkuu huutomerkki, alustan päälle on asetettu metalliesine. Tällöin Qi-alusta sammuu automaattisesti. Poista esine ja käynnistä latausalusta uudelleen 5 minuutin kuluttua. Jos Philips-parranajokoneessa vilkkuu huutomerkki, se voi tarkoittaa muutamaa asiaa.

Muistutus puhdistuksesta Puhdista Philips-parranajokone päivittäin. Eri parranajokonemalleissa on erilaisia symboleita, jotka muistuttavat parranajokoneen puhdistamisesta. Symboli voi olla vesihanakuvake (kuva 1) tai 3 pisaran muodostama kolmio (kuva 2). Joissakin QuickClean -kapselissa puhdistettavissa parranajokoneissa on myös banaaninmuotoinen kuvake 3 pisaran päällä.

Matkalukko Voit lukita Philips-parranajokoneen, kun pakkaat sen matkatavaroihin, jotta se ei käynnisty vahingossa.



Ota matkalukko käyttöön painamalla parranajokoneen käynnistyspainiketta kolmen sekunnin ajan. Kun matkalukko on käytössä, parranajokoneessa vilkkuu lukkosymboli.



Poista matkalukko käytöstä painamalla parranajokoneen käynnistyspainiketta kolmen sekunnin ajan. Lukkosymboli vilkkuu ensin ja palaa sitten yhtäjaksoisesti, kun parranajokone on taas käyttövalmis.



Ajopäiden vaihto Vaihda Philips-parranajokoneen ajopäät säännöllisesti. Joissakin parranajokonemalleissa ajopään symboli voi vilkkua parranajokoneessa tai äänimerkki muistuttaa ajopäiden vaihtamisesta.



Useimmissa parranajokonemalleissa ajopäät on vaihdettava kahden vuoden välein. Lisätietoja parranajokoneen ajopäiden vaihtamisesta on käyttöoppaassa.



Huomautus: Parranajokone on nollattava ajopäiden vaihdon jälkeen painamalla käynnistyspainiketta muutaman sekunnin ajan.

Kylpyamme- ja vesihanakuvake Jos Philips-parranajokoneen taustapuolella on suihku- tai kylpyammesymboli, parranajokone on vedenkestävä ja sitä voi käyttää turvallisesti suihkussa tai kylvyssä.



Philips-parranajokoneen taustapuolella oleva vesihanakuvake tarkoittaa, että parranajokone on pestävä ja se voidaan puhdistaa vedellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sitä voi käyttää suihkussa tai kylvyssä.



Jos vesihanakuvake on yliviivattu, parranajokonetta ei voi pestä. Se on puhdistettava ilman vettä.

Ilmoitussymboli S7000-parranajokoneen ilmoitussymboli syttyy, kun Philips GroomTribe -sovelluksessa on sinulle tärkeä viesti.

Hellävaraisen parranajon symboli Philips S7000 -parranajokoneessa on S- ja XS-symboli. S-symboli tarkoittaa hellävaraisten parranajoasetusten määrittämistä ja XS-symboli erittäin hellävaraista parranajoa. Voit valita nämä asetukset Philips GroomTribe -sovelluksessa.



Huomautus: Muista, että Philips-parranajokoneen symbolit vaihtelevat malleittain. Täydelliset tiedot parranajokoneen symboleista ja merkkivaloista ovat käyttöoppaassa.

Liikepalaute

Kun lopetat parranajon, näet palautteen parranajokoneen varresta. Liikepalautekuvake syttyy eri väreissä ja antaa palautetta parranajosta. Kun ajelet oikealla liikkeellä (pyörivin liikkein), liikepalautekuvake palaa vihreänä.

Jos parranajoliikettä kannattaisi parantaa, liikepalautekuvake palaa oranssina. Katso lisätietoja ja neuvoja sovelluksesta. Uusimmissa Philips-parranajokonemalleissa on SenseIQ-tekniikka. Näissä parranajokoneissa on liikkeentunnistuskuvake.

Vesihanakuvake Parranajokoneen puhdistamisesta muistuttava vesihanakuvake alkaa vilkkua, kun sammutat parranajokoneen.

3 pisaraa Useimmissa uusimmissa parranajokonemalleissa puhdistuksen muistutuksena on kolme pisaraa sinisen banaaninmuotoisen kuvakkeen alapuolella.

Kun katkaiset parranajokoneesta virran, kolme pisaraa alkavat vilkkua muistutuksena siitä, että parranajokone on puhdistettava QuickClean-kapselissa.

Kun niissä palaa valo jatkuvasti, puhdistusohjelma on käynnissä.

Jos poistat parranajokoneen Philips QuickClean -kapselista tai painat käynnistyspainiketta puhdistusohjelman aikana ja kolme pisaraa alkavat vilkkua nopeasti, se tarkoittaa, että puhdistus keskeytettiin ennen sen valmistumista.

Voit jatkaa puhdistusohjelmaa asettamalla parranajokoneen takaisin puhdistuskapseliin 4 sekunnin kuluessa. Jos puhdistusohjelma on ohittanut tämän ajan, se on käynnistettävä uudelleen painamalla parranajokoneen käynnistyspainiketta uudelleen.

Banaaninmuotoinen kuvake Kolmen pisaran lisäksi sininen banaaninmuotoinen kuvake alkaa sykkiä puhdistuksen aikana.

Jos poistat parranajokoneen Philips QuickClean -kapselista tai painat käynnistyspainiketta puhdistusohjelman aikana ja kuvake alkaa vilkkua hitaasti, puhdistus keskeytettiin ennen sen valmistumista.

Voit jatkaa puhdistusohjelmaa asettamalla parranajokoneen takaisin puhdistuskapseliin 4 sekunnin kuluessa. Jos puhdistusohjelma on ohittanut tämän ajan, se on käynnistettävä uudelleen painamalla parranajokoneen käynnistyspainiketta uudelleen.