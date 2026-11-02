Philipsin asiakastuki Miksi puhdistin nollataan suodattimen vaihdon jälkeen?

Nollaaminen aktivoi suodattimien laskurin. Laitteessa on lisäksi HealthyAirProtect -hälytys, joka ilmoittaa, kun suodatin täytyy puhdistaa (vain suodatin 1) tai vaihtaa. Jos et nollaa laitetta suodattimen vaihdon jälkeen, se ilmoittaa seuraavan vaihtotarpeen paljon todellista käyttöikää aikaisemmin. HealthyAirProtect Alert- ja HealthyAirProtect Lock -toiminnot varmistavat suodattimien parhaan mahdollisen kunnon, jotta voit aina hengittää terveellistä ilmaa.