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Philipsin asiakastuki

Miksi puhdistin nollataan suodattimen vaihdon jälkeen?

Nollaaminen aktivoi suodattimien laskurin. Laitteessa on lisäksi HealthyAirProtect -hälytys, joka ilmoittaa, kun suodatin täytyy puhdistaa (vain suodatin 1) tai vaihtaa. Jos et nollaa laitetta suodattimen vaihdon jälkeen, se ilmoittaa seuraavan vaihtotarpeen paljon todellista käyttöikää aikaisemmin. HealthyAirProtect Alert- ja HealthyAirProtect Lock -toiminnot varmistavat suodattimien parhaan mahdollisen kunnon, jotta voit aina hengittää terveellistä ilmaa.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: AC3256/10, AC4080/10.

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