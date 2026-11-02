2 vuoden takuu
Nollaaminen aktivoi suodattimien laskurin. Laitteessa on lisäksi HealthyAirProtect -hälytys, joka ilmoittaa, kun suodatin täytyy puhdistaa (vain suodatin 1) tai vaihtaa. Jos et nollaa laitetta suodattimen vaihdon jälkeen, se ilmoittaa seuraavan vaihtotarpeen paljon todellista käyttöikää aikaisemmin. HealthyAirProtect Alert- ja HealthyAirProtect Lock -toiminnot varmistavat suodattimien parhaan mahdollisen kunnon, jotta voit aina hengittää terveellistä ilmaa.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: AC3256/10, AC4080/10.
Miksi puhdistin nollataan suodattimen vaihdon jälkeen?
Milloin puhdistan/vaihdan suodattimet ja tunnistimen?
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen PM2.5-lukema tarkoittaa?
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen merkkivalot ja virhekoodit tarkoittavat?
Mitä suodattimia käytetään Philips-ilmanpuhdistimessa?
Onko Philips-ilmanpuhdistin tai -kostutin nollattava suodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen?
Voiko suodattimet ja esisuodattimen puhdistaa?