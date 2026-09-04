2 vuoden takuu
Silikonin edut verrattuna lateksiin:
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF091/49 , SCF091/42 , SCF091/40 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen