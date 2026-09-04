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Philipsin asiakastuki

Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?

Silikonin edut verrattuna lateksiin:

  • erittäin läpinäkyvä – sekä luonnollinen että hygieeninen
  • sopii lateksiallergisille
  • silikonikumi on kestävämpää kuin lateksista valmistettu kumi
  • kestävä – vauvan ei ole helppo purra sitä rikki
  • mauton ja hajuton – sopii paremmin yhteen rintaruokinnan kanssa (lateksi tuoksuu ja maistuu kumilta ja voi saada vauvan hylkimään äidin rintaa)
  • voidaan steriloida kiehuvalla vedellä, höyryllä tai kylmällä vedellä
  • mikroaaltouunin ja konepesun kestävä

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF091/49 , SCF091/42 , SCF091/40 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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