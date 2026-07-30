2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX8410/12 , HX8513/11 , HX8596/21 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
Mitkä laitteet ovat yhteensopivia Sonicare-sovelluksen / Sonicare for Kids -sovelluksen kanssa?
Voinko käyttää Sonicare-hammasharjaa ilman sovellusta?
Miten määritän Next-Generation DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan asetukset ensimmäistä kertaa ja valitsen kielen?
Miten Next-Generation DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan painikkeita ja näyttöä käytetään?