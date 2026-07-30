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Philipsin asiakastuki

Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?

Kun rekisteröit Sonicare-hammasharjan, voit tarkistaa, onko tarjolla erikoistarjouksia. Voit rekisteröidä hammasharjan osoitteessa Philips.com tai Sonicare-sovelluksessa. Voit rekisteröidä hammasharjan sovelluksessa vain, jos sinulla on sovellusta tukeva hammasharja.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX8410/12 , HX8513/11 , HX8596/21 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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