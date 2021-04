Vain parranajokoneet, joiden pakkauksessa on mukana QuickClean-kapseli, ovat yhteensopivia tämän järjestelmän kanssa. Voit tarkistaa nopeasti, onko parranajokone yhteensopiva QuickClean-kapselin kanssa, kun käännät parranajokoneen ylösalaisin ja painat virtapainiketta. Jos näet, että puhdistusmuistutus (3 pistettä) on käytössä, voit puhdistaa parranajokoneen QuickClean-kapselilla. Tällä hetkellä QuickClean-kapseli toimitetaan seuraavien mallinumeroiden mukana: S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.

SmartClean-järjestelmä

Philips SmartClean -järjestelmällä voit ladata, puhdistaa ja voidella Philips-parranajokoneesi. SmartClean Plus -järjestelmässä (mallinumero 5.2) on myös kuivausohjelma.



Philips SmartClean 5.1 -järjestelmä on yhteensopiva Series 7000- ja Series 5000 -sarjojen parranajokoneiden (S51xx–S56xx) kanssa, jotka näyttävät samalta kuin kuvassa 1 (Lisää kuva, jossa verrataan vanhaa ja uutta mallia).



Philips SmartClean 5.2 -järjestelmä on yhteensopiva Philips Series 9000 -parranajokoneiden kanssa.



Jos kuva ei auta sinua tunnistamaan, onko parranajokoneesi yhteensopiva SmartClean-järjestelmän kanssa vai ei, katso lisätietoja käyttöoppaasta tai ota yhteyttä meihin.