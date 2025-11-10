Kaikki Philips-parranajokoneet, joissa on pieni reikä kolmen viisikulmaisen ajopään keskellä (kuva 1), voidaan puhdistaa Philips QuickClean -kapselilla (kuva 2).

Kaikissa parranajokoneissa ei kuitenkaan ole automaattista puhdistusohjelmaa. Voit tarkistaa oman mallisi puhdistusohjelman pitelemällä sitä ylösalaisin ja painamalla virtapainiketta.

Jos parranajokoneen näyttöön tulee animaatio, jossa näkyy kolme pisaraa, parranajokoneessa on automaattinen puhdistusohjelma ja se sammuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.

Jos näyttöön ei tule animaatiota, jossa näkyy kolme pisaraa, parranajokoneessa ei ole automaattista puhdistusohjelmaa. Sen voi silti puhdistaa käyttämällä QuickClean-kapselia, mutta se ei seuraa tiettyä puhdistusohjelmaa ja on sammutettava manuaalisesti, kun puhdistus on valmis.

Jos parranajokone ei ole yhteensopiva QuickClean-kapselien kanssa, kaikki suihkunkestävät tai vesitiiviit Philips-parranajokoneet voi puhdistaa kylmällä tai lämpimällä hanavedellä. Tarkista, onko parranajokoneen takaosassa pieni hana- tai suihku-/kylpyammekuvake. Jos jokin näistä kuvakkeista on näkyvissä, voit puhdistaa parranajokoneen juoksevalla vedellä.