Kaikki Philips-parranajokoneet, joissa on pieni reikä kolmen viisikulmaisen ajopään keskellä (kuva 1), voidaan puhdistaa Philips QuickClean -kapselilla (kuva 2).
Kaikissa parranajokoneissa ei kuitenkaan ole automaattista puhdistusohjelmaa. Voit tarkistaa oman mallisi puhdistusohjelman pitelemällä sitä ylösalaisin ja painamalla virtapainiketta.
- Jos parranajokoneen näyttöön tulee animaatio, jossa näkyy kolme pisaraa, parranajokoneessa on automaattinen puhdistusohjelma ja se sammuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Jos näyttöön ei tule animaatiota, jossa näkyy kolme pisaraa, parranajokoneessa ei ole automaattista puhdistusohjelmaa. Sen voi silti puhdistaa käyttämällä QuickClean-kapselia, mutta se ei seuraa tiettyä puhdistusohjelmaa ja on sammutettava manuaalisesti, kun puhdistus on valmis.
Jos parranajokone ei ole yhteensopiva QuickClean-kapselien kanssa, kaikki suihkunkestävät tai vesitiiviit Philips-parranajokoneet voi puhdistaa kylmällä tai lämpimällä hanavedellä. Tarkista, onko parranajokoneen takaosassa pieni hana- tai suihku-/kylpyammekuvake. Jos jokin näistä kuvakkeista on näkyvissä, voit puhdistaa parranajokoneen juoksevalla vedellä.