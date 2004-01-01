Mitä Philips i9000 Series -parranajokoneen symbolit tarkoittavat?
Julkaistu 23. kesäkuuta 2025
Philips-parranajokoneessa käytetään symboleja, kuvakkeita ja muita signaaleja, jotka antavat tärkeitä käyttö- ja huoltotietoja.
Joidenkin tässä artikkelissa näkyvien kuvakkeiden yhteydessä on englanninkielinen teksti. Parranajokoneen teksti muuttuu kieliasetusten mukaan, mutta symboli on sama kaikilla kielillä.
Huomautus: tämä artikkeli koskee vain Philips i9000 Series -parranajokoneita. Kuvakkeet ja symbolit vaihtelevat sen mukaan, onko käytössäsi i9000 Prestige, i9000 Prestige vai i9000 Prestige Ultra. Värit voivat poiketa alla olevista esimerkeistä.
Pistoke ja nuoli
Pieni pistokesymboli ja sen alapuolella oleva nuoli tarkoittavat, että parranajokonetta ei voi käyttää, kun se on liitetty virtalähteeseen.
Irrota parranajokone virtalähteestä ennen sen käynnistämistä.
Hana ja ajopäät
Päällä oleva hana irrotetun ajopään yläpuolella tarkoittaa, että parranajokone on puhdistettava perusteellisesti. Muistutus tulee näkyviin automaattisesti kerran kuukaudessa.
Puhdista parranajokone käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (vinkki: käyttöopas on saatavilla myös verkossa).
3 vesipisaraa
Kolmen vesipisaran symboli tarkoittaa, että parranajokone on puhdistettava. Kuvake tulee näkyviin automaattisesti jokaisen parranajon jälkeen.
Puhdista parranajokone käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (vinkki: käyttöopas on saatavilla myös verkossa).
Vaakaviiva
Yksi vaakapalkki tai -viiva tarkoittaa, että parranajokoneen akku on vähissä.
Lataa parranajokone liittämällä se virtalähteeseen.
Kun parranajokone latautuu, palkit täyttyvät alhaalta ylös. Ne vilkkuvat ensin ja jäävät sitten palamaan tasaisesti. Kun kaikissa palkeissa palaa tasainen valo, parranajokone on ladattu täyteen.
IQ-symboli
Kirjaimet I ja Q sisältävä kuvake tarkoittaa, että parranajokoneen sisäinen SkinIQ-tekniikka tarkkailee parranajoa.
Akku
Pieni akkukuvake tulee näkyviin, kun akku on (lähes) tyhjä.
Liitä parranajokone virtalähteeseen ja anna sen latautua.
Höyhen, ajopäät, plusmerkki (+), kuplat
Nämä symbolit osoittavat parranajokoneen ajotilan.
Höyhen: herkkä tila
Viisikulmaiset ajopäät: tavallinen tila
Viisikulmaiset ajopäät ja plusmerkki (+): tehotila
Kuplat: vaahtotila partavaahdon tai -geelin kanssa ajamista varten
Säädä tilaa painamalla näytön alareunassa olevaa painiketta, kun parranajokoneeseen on kytketty virta.
Nestesäiliö
Parranajokoneen runkoon ilmestyy pieni sininen säiliö, kun QuickClean-kapselin patruuna on vaihdettava.
Lukko
Parranajokoneen runkoon ilmestyy pieni lukkosymboli, kun matkalukko on käytössä. Se estää parranajokonetta käynnistymästä automaattisesti kuljetuksen tai säilytyksen aikana.
Lisätietoja matkalukon käyttämisestä on käyttöoppaassa (saatavilla myös verkossa).
Vinkki: i9000-mallissa voit ottaa matkalukon käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä virtapainiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan. i9000 Prestige- ja i9000 Prestige Ultra -malleissa matkalukkoa käytetään näytön alareunassa olevalla valikkopainikkeella.
Puhelin ja puhekupla
Pieni matkapuhelinkuvake puhe-/dialogi-/ilmoitussymbolilla tarkoittaa, että parranajokone on yhteydessä GroomTribe-sovellukseen tai että parranajokoneen muisti on lähes täynnä.
Synkronoi parranajot säännöllisesti GroomTribe-sovelluksen kanssa, niin saat tarkempia tietoja muun muassa parranajokoneen tehokkuudesta.