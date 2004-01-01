Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Philipsin asiakastuki

    Mitä Philips i9000 Series -parranajokoneen symbolit tarkoittavat?

    Julkaistu 23. kesäkuuta 2025

    Philips-parranajokoneessa käytetään symboleja, kuvakkeita ja muita signaaleja, jotka antavat tärkeitä käyttö- ja huoltotietoja.

    Joidenkin tässä artikkelissa näkyvien kuvakkeiden yhteydessä on englanninkielinen teksti. Parranajokoneen teksti muuttuu kieliasetusten mukaan, mutta symboli on sama kaikilla kielillä.

    Huomautus: tämä artikkeli koskee vain Philips i9000 Series -parranajokoneita. Kuvakkeet ja symbolit vaihtelevat sen mukaan, onko käytössäsi i9000 Prestige, i9000 Prestige vai i9000 Prestige Ultra. Värit voivat poiketa alla olevista esimerkeistä.

    Pistoke ja nuoli

    Pieni pistokesymboli ja sen alapuolella oleva nuoli tarkoittavat, että parranajokonetta ei voi käyttää, kun se on liitetty virtalähteeseen.

    Irrota parranajokone virtalähteestä ennen sen käynnistämistä.

    Hana ja ajopäät

    Päällä oleva hana irrotetun ajopään yläpuolella tarkoittaa, että parranajokone on puhdistettava perusteellisesti. Muistutus tulee näkyviin automaattisesti kerran kuukaudessa.

    Puhdista parranajokone käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (vinkki: käyttöopas on saatavilla myös verkossa).

    3 vesipisaraa

    Kolmen vesipisaran symboli tarkoittaa, että parranajokone on puhdistettava. Kuvake tulee näkyviin automaattisesti jokaisen parranajon jälkeen.

    Puhdista parranajokone käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (vinkki: käyttöopas on saatavilla myös verkossa).

    Vaakaviiva

    Yksi vaakapalkki tai -viiva tarkoittaa, että parranajokoneen akku on vähissä.

    Lataa parranajokone liittämällä se virtalähteeseen.

    Kun parranajokone latautuu, palkit täyttyvät alhaalta ylös. Ne vilkkuvat ensin ja jäävät sitten palamaan tasaisesti. Kun kaikissa palkeissa palaa tasainen valo, parranajokone on ladattu täyteen.

    IQ-symboli

    Kirjaimet I ja Q sisältävä kuvake tarkoittaa, että parranajokoneen sisäinen SkinIQ-tekniikka tarkkailee parranajoa.

    Akku

    Pieni akkukuvake tulee näkyviin, kun akku on (lähes) tyhjä.


    Liitä parranajokone virtalähteeseen ja anna sen latautua.

    Höyhen, ajopäät, plusmerkki (+), kuplat

    Nämä symbolit osoittavat parranajokoneen ajotilan.

    • Höyhen: herkkä tila
    • Viisikulmaiset ajopäät: tavallinen tila
    • Viisikulmaiset ajopäät ja plusmerkki (+): tehotila
    • Kuplat: vaahtotila partavaahdon tai -geelin kanssa ajamista varten

    Säädä tilaa painamalla näytön alareunassa olevaa painiketta, kun parranajokoneeseen on kytketty virta.

    Nestesäiliö

    Parranajokoneen runkoon ilmestyy pieni sininen säiliö, kun QuickClean-kapselin patruuna on vaihdettava.

    Lukko

    Parranajokoneen runkoon ilmestyy pieni lukkosymboli, kun matkalukko on käytössä. Se estää parranajokonetta käynnistymästä automaattisesti kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

    Lisätietoja matkalukon käyttämisestä on käyttöoppaassa (saatavilla myös verkossa).

    Vinkki: i9000-mallissa voit ottaa matkalukon käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä virtapainiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan. i9000 Prestige- ja i9000 Prestige Ultra -malleissa matkalukkoa käytetään näytön alareunassa olevalla valikkopainikkeella. 

    Puhelin ja puhekupla

    Pieni matkapuhelinkuvake puhe-/dialogi-/ilmoitussymbolilla tarkoittaa, että parranajokone on yhteydessä GroomTribe-sovellukseen tai että parranajokoneen muisti on lähes täynnä.

    Synkronoi parranajot säännöllisesti GroomTribe-sovelluksen kanssa, niin saat tarkempia tietoja muun muassa parranajokoneen tehokkuudesta.

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: X9000/10 , X9000/30 , X9001/10 , X9001/30 , X9002/10 , X9002/30 , X9003/30 , XP9200/30 , XP9200/33 , XP9201/30 , XP9201/33 , XP9202/10 , XP9202/30 , XP9202/33 , XP9203/30 , XP9204/10 , XP9204/30 , XP9204/33 , XP9205/30 , XP9207/30 , XP9208/30 , XP9400/31 , XP9401/38 , XP9402/11 , XP9402/31 , XP9402/46 , XP9403/31 , XP9404/31 , XP9404/38 , XP9404/46 , XP9405/11 , XP9405/31 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

    Usein kysytyt kysymykset

    Etsitkö jotain muuta?

    Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

    Asiakastuen kotisivu
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.