Kun maito nousee rintoihin, rintasi saattavat joskus tuntua epämiellyttävän täysiltä, mutta vauvalla ei ole vielä ruoka-aika. Tällöin maidon pumppaaminen voi helpottaa oloasi. Myöhemmin kun imetys sujuu hyvin, voit kerätä maitoa säilöön lypsämällä imetyksen ohessa. On kätevää, että maitoa on saatavilla aina tarpeen vaatiessa.

Rintamaidon lypsäminen on erittäin helppoa, kun sen oppii. Ennen kuin aloitat lypsämisen on kuitenkin parasta odottaa 4–6 viikkoa synnytyksestä, kunnes imetys on vakiintunut – ellei terveydenhuollon ammattilainen suosittele toisin.