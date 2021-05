Kun olet liikkeellä vauvan kanssa, imettäminen on miellyttävä, hygieeninen ja kaikkein luonnollisin ja terveellisin tapa ruokkia lastasi. Voit olla ylpeä imettämisestä ja liittyä niiden äitien yhä kasvavaan joukkoon, jonka ansiosta imettämisestä on tulossa entistä näkyvämpää ja hyväksyttävämpää. Imetys on olennainen osa lapsesi arkipäivää.