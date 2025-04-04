Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Uskomattoman todentuntuinen. Upeasti suunniteltu. Uskomattoman todentuntuinen. Upeasti suunniteltu. Uskomattoman todentuntuinen. Upeasti suunniteltu.
      Energy Label Europe G Energiamerkintä
      Saat lisätietoja lataamalla: Energiamerkintä (PDF 201.0KB)

      OLED 4K Ambilight TV

      55OLED810/12

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot
      1 palkinto

      Uskomattoman todentuntuinen. Upeasti suunniteltu.

      Tyylikäs OLED Ambilight TV on kaunis katsoa. Voit nauttia minimalistisesta muotoilusta, todentuntuisesta kuvasta ja yllättävän elokuvamaisesta äänestä. Ambilightin mukaansatempaava hehku tekee kaikesta suurempaa ja hämmästyttävämpää.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Saatavilla:

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Ambilight

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      OLED
      - {discount-value}

      OLED

      4K Ambilight TV

      yhteensä

      recurring payment

      Uskomattoman todentuntuinen. Upeasti suunniteltu.

      • 139 cm (55") AMBILIGHT tv
      • 4K OLED. 144 Hz
      • P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä
      • Dolby Vision ja Dolby Atmos
      Uppoudu rakastamiisi ohjelmiin – Ambilight TV

      Uppoudu rakastamiisi ohjelmiin – Ambilight TV

      Ambilight-televisiot ovat ainoita televisioita, joissa taustapuolelle integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja upottavat sinut televisiota ympäröivän värikkään valon hehkuun. Se muuttaa kaiken – televisiosi näyttää suuremmalta, ja pääset syvemmälle sisään urheilulähetyksiin, elokuviin, musiikkiin ja peleihin.

      Kirkas OLED-näyttö. Todentuntuinen kuva kaikissa valaistuksissa

      Kirkas OLED-näyttö. Todentuntuinen kuva kaikissa valaistuksissa

      Kirkkaan OLED TV:n todentuntuinen kuva näyttää aina upealta, myös viistosti katsottuna. Kaikki huoneen valaistuksen muutokset kompensoidaan automaattisesti: mitä tahansa katsotkin, musta näyttää mustalta eikä harmaalta, ja pienimmätkin yksityiskohdat nousevat esiin varjoista ja kirkkailta alueilta. TV tukee kaikkia keskeisiä HDR-muotoja.

      Tekoälyä hyödyntävä P5-kuvajärjestelmä: kuva tuntuu aina todenmukaiselta

      Tekoälyä hyödyntävä P5-kuvajärjestelmä: kuva tuntuu aina todenmukaiselta

      Tekoälyä hyödyntävällä Philips P5 -kuvajärjestelmällä kuva näyttää niin todelliselta, että tuntuu kuin voisit astua sen sisään. Syväoppiva tekoälyalgoritmi käsittelee kuvaa ihmisaivojen tavoin. Näet aina todentuntuiset yksityiskohdat ja kontrastit, täyteläiset värit ja tasaisen liikkeen.

      Elokuvamainen katselukokemus kaikelle sisällölle

      Elokuvamainen katselukokemus kaikelle sisällölle

      Pidä penkistä kiinni! Dolby Visionin ansiosta katselukokemus on ohjaajan vision mukainen, eikä yksikään kohtaus jää enää liian hämäräksi. Elokuvat ja pelit pääsevät loistamaan kaikissa yksityiskohdissaan.

      Mukaansatempaava surround-äänitekniikka

      Mukaansatempaava surround-äänitekniikka

      Dolby Atmos- ja DTS:X-yhteensopivuus vie television äänen aivan uudelle tasolle kaikissa huoneissa. Uusimmat elokuvat ja pelit sekä suurimmat urheilutapahtumat: äänitehosteet on sijoitettu yllesi ja ympärillesi, jolloin voit kokea olevasi toiminnan keskipisteessä.

      Täydellinen TV-ääni kaikkeen, mitä katsot. IntelliSound-järjestelmä

      Täydellinen TV-ääni kaikkeen, mitä katsot. IntelliSound-järjestelmä

      IntelliSound-järjestelmän ansiosta Ambilight TV voi käyttää tekoälyä parhaan mahdollisen äänen tuottamiseen. Olipa kyseessä sarja tai elokuva, musiikki tai paljon puhetta sisältävä ohjelma, kuten uutislähetys, televisio optimoi asetukset automaattisesti. Etkö halua käyttää tekoälyä? Voit myös valita esiasetetut äänityylit manuaalisesti tai mukauttaa asetuksia itse.

      Lempiviihteesi Googlen avulla

      Lempiviihteesi Googlen avulla

      Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia mieltymystesi perusteella ja voit myös hallita katsomisluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.

      Kaikenkattava peliratkaisu. Jännittävää pelaamista jokaiselle

      Kaikenkattava peliratkaisu. Jännittävää pelaamista jokaiselle

      HDMI 2.1, 120 Hz:n natiivivirkistystaajuus sekä erittäin lyhyt viive. Pelasitpa sitten indie-pelejä tai suurimpia suosikkeja, tämä Ambilight TV on varusteltu kaikkiin tarpeisiisi! Voit lisäksi mukauttaa pelikokemusta Game Bar 2.0:n avulla ja yhdistää Bluetooth-ohjaimen pilvipelaamista varten. PC-pelaajat voivat myös nauttia 144 Hz:n VRR:stä HDMI-liitännän ansiosta.

      Yhdistä mm. älykodin verkkoon ja ääniavustajaan

      Yhdistä mm. älykodin verkkoon ja ääniavustajaan

      Saumaton yhteensopivuus Matterin kanssa tarkoittaa, että voit integroida 4K Ambilight TV:n valmiiseen älykotiverkkoosi helposti. Kaukosäätimellä voi myös ohjata satelliitti- tai kaapelivastaanotinta tai käynnistää Google Assistantin. Televisio on yhteensopiva myös Alexa-laitteiden ja Apple AirPlayn kanssa.

      Harkittu muotoilu. Vastuullisesti pakattu.

      Tyylikäs kehyksetön malli näyttää upealta missä tahansa huoneessa. Ambilightia voi käyttää tunnelmavalona, kun näyttö on sammutettu. TV:n kapea metallinen kaukosäädin latautuu langattomasti ja siinä on liikkeestä aktivoituva taustavalo. Pakkauksissa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissa kierrätyspaperia.

      Tekniset tiedot

      • Ambilight

        Ambilight-ominaisuudet
        • Ambilight Suite
        • Pelitila
        • Musiikkitila
        • Mukautuu seinän väriin
        Ambilight-versio
        3 sivulla

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (tuuma)
        55  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        139  cm
        Näyttö
        4K Ultra HD OLED
        Näytön resoluutio
        3840 x 2160 p
        Natiivivirkistystaajuus
        120  Hz
        Kuvatekniikka
        P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä
        Kuvanparannus
        • Automaattinen elokuva- ja ohjaajatila
        • Calman
        • Calman Autocal -valmius ja manuaalinen kalibrointi
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Ohjaajatila
        • Peli
        • Kotiteatteri
        • Sisäinen MEMC/FRC
        • Micro Dimming Perfect
        • Näyttö
        • Oma asetus
        • Perfect Natural Motion
        Vaihteleva virkistystaajuus
        144 Hz

      • Näytön tulotarkkuus

        Tarkkuus – virkistystaajuus
        576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalivoimakkuuden ilmaisin
        Kyllä
        Teksti-tv
        1000 sivun Hyperteksti-tv
        HEVC-tuki
        Kyllä

      • Smart TV

        SmartTV-sovellukset*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • NFT-sovellus*
        • YouTube
        käyttöjärjestelmä
        Google TV™
        Muistin koko (Flash)*
        32 Gt

      • Smart TV -ominaisuudet

        Vuorovaikutteinen televisio
        HbbTV
        Ääniavustaja*
        • Kaukosäädin ja mikrofoni
        • Alexa-yhteensopiva
        • Hei Google!
        Älykotikokemus
        • Control4
        • MATTER
        • Apple Home -yhteensopiva
        Peliohjauspalkki
        Gamebar 2.0
        TTS-tuki
        Kyllä

      • Multimediasovellukset

        Toistettavat videotiedostot
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Toistettavat musiikkitiedostot
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstitysmuodon tuki
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Toistettavat kuvatiedostot
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ääni

        Audio
        2.1-kanava
        Lähtöteho (RMS)
        Lähtöteho: 70 W (RMS)
        Kaiutinkokoonpano
        4 x 10 W:n keski- ja ylätaajuuksien kaiutinta, 30 W:n bassokaiutin
        Koodekki
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Äänenparannus
        • A.I. EQ
        • Tekoälytila
        • AVL-tila
        • Selkeä puhe
        • Puhe
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Viihde
        • Kuuloprofiili
        • Musiikki
        • Yökuuntelutila
        • Original-sarja
        • Oma asetus
        • Tilaäänimusiikki
        Kuulokeominaisuudet
        Dolby Atmos kuulokkeille
        Pääkaiutin
        Kaksitiekeskikaiutin ja diskanttikaiutin
        Bassokaiutin
        4 passiivielementin Triple Ring -kaiutin

      • Liitännät

        HDMI-liitäntöjen määrä
        4
        HDMI-ominaisuudet
        • 4K
        • ARC (Audio Return Channel)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Toisto yhdellä painikkeella
        • Kaukosäätimen infrapunaliitäntä
        • Järjestelmän äänensäätö
        • Järjestelmän valmiustila
        USB-liitäntöjen lukumäärä
        2
        Langaton yhteys
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, kaksoiskaista
        • Bluetooth 5.2
        • Apple AirPlay -yhteensopiva
        HDCP 2.3
        Kaikissa HDMI-liitännöissä
        HDMI ARC
        Kyllä, HDMI2
        HDMI 2.1 -ominaisuudet
        • eARC (HDMI 2)
        • eARC-/VRR-/ALLM-tuki
        • Nopeus enintään 48 Gb/s
        EasyLink 2.0
        • Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä
        • HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle

      • Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 täysi kaistanleveys 48 Gb/s
        • jopa 4K 144 Hz
        Pelaaminen
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • Nvidia G-Sync -yhteensopiva
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • EU:n energiakortti

        EPREL-rekisteröintinumerot
        2294060
        SDR:n energialuokka
        G
        SDR:n virrankulutus käynnissä
        84  kWh/1000h
        HDR:n energialuokka
        G
        HDR:n virrankulutus käynnissä
        112  kWh/1000h
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        n.a
        Verkon valmiustila
        2,0  W
        Käytetty paneelitekniikka
        OLED

      • Virta

        Verkkovirta
        AC 100 – 240 V 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        • Automaattinen virrankatkaisuajastin
        • Eco-tila
        • Valosensori
        • Kuvanmykistys (radio)

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • 1 USB-C-kaapeli kaukosäätimen lataamiseen
        • Virtajohto
        • Kaukosäädin, jossa langaton lataus
        • Pikaopas
        • Turvallisuus- ja lakitietovihko
        • Pöytäjalusta

      • Muotoilu

        Television värit
        Metallinen kehys
        Jalustamalli
        Keskijalusta: metalli, satiini, kromi

      • Mitat

        Kahden jalustan välimatka
        500  mm
        Sopii seinätelineeseen
        300 x 300 mm
        TV ilman jalustaa (L x K x S)
        1226 x 708 x 68 mm
        TV ja jalusta (L x K x S)
        1226 x 773 x 230 mm
        Pahvilaatikko (L x K x S)
        1460 x 860 x 160 mm
        TV:n paino ilman jalustaa
        17,14 kg
        TV:n ja jalustan paino
        20,6 kg
        Paino pakattuna
        25 kg

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Palkinnot

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
      • TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
      • Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
      • Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
      • Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
      • Ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan.
      • Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.
      • Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. YouTube, OK Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
      • Apple TV -sovelluksen ja Apple TV+:n saatavuus saattaa vaihdella maan tai alueen mukaan. Tarkista Google Playn ja Apple Inc.:n tukisivut.
      • 144 Hz:n HDMI VRR, G-sync ja FreeSync ovat käytettävissä pelatessa tietokoneella, kun OLED TV:hen on muodostettu HDMI-yhteys
      • Matter/Control4: toiminto tulee saataville vuonna 2025 ohjelmistopäivityksen kautta.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ja iOS ovat Apple Inc.:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä. IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja siihen on myönnetty käyttölupa.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.