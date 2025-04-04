65OLED810/12
Uskomattoman todentuntuinen. Upeasti suunniteltu.
Tyylikäs OLED Ambilight TV on kaunis katsoa. Voit nauttia minimalistisesta muotoilusta, todentuntuisesta kuvasta ja yllättävän elokuvamaisesta äänestä. Ambilightin mukaansatempaava hehku tekee kaikesta suurempaa ja hämmästyttävämpää.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
4K Ambilight TV
Ambilight-televisiot ovat ainoita televisioita, joissa taustapuolelle integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja upottavat sinut televisiota ympäröivän värikkään valon hehkuun. Se muuttaa kaiken – televisiosi näyttää suuremmalta, ja pääset syvemmälle sisään urheilulähetyksiin, elokuviin, musiikkiin ja peleihin.
Kirkkaan OLED TV:n todentuntuinen kuva näyttää aina upealta, myös viistosti katsottuna. Kaikki huoneen valaistuksen muutokset kompensoidaan automaattisesti: mitä tahansa katsotkin, musta näyttää mustalta eikä harmaalta, ja pienimmätkin yksityiskohdat nousevat esiin varjoista ja kirkkailta alueilta. TV tukee kaikkia keskeisiä HDR-muotoja.
Tekoälyä hyödyntävällä Philips P5 -kuvajärjestelmällä kuva näyttää niin todelliselta, että tuntuu kuin voisit astua sen sisään. Syväoppiva tekoälyalgoritmi käsittelee kuvaa ihmisaivojen tavoin. Näet aina todentuntuiset yksityiskohdat ja kontrastit, täyteläiset värit ja tasaisen liikkeen.
Pidä penkistä kiinni! Dolby Visionin ansiosta katselukokemus on ohjaajan vision mukainen, eikä yksikään kohtaus jää enää liian hämäräksi. Elokuvat ja pelit pääsevät loistamaan kaikissa yksityiskohdissaan.
Dolby Atmos- ja DTS:X-yhteensopivuus vie television äänen aivan uudelle tasolle kaikissa huoneissa. Uusimmat elokuvat ja pelit sekä suurimmat urheilutapahtumat: äänitehosteet on sijoitettu yllesi ja ympärillesi, jolloin voit kokea olevasi toiminnan keskipisteessä.
IntelliSound-järjestelmän ansiosta Ambilight TV voi käyttää tekoälyä parhaan mahdollisen äänen tuottamiseen. Olipa kyseessä sarja tai elokuva, musiikki tai paljon puhetta sisältävä ohjelma, kuten uutislähetys, televisio optimoi asetukset automaattisesti. Etkö halua käyttää tekoälyä? Voit myös valita esiasetetut äänityylit manuaalisesti tai mukauttaa asetuksia itse.
Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia mieltymystesi perusteella ja voit myös hallita katsomisluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.
HDMI 2.1, 120 Hz:n natiivivirkistystaajuus sekä erittäin lyhyt viive. Pelasitpa sitten indie-pelejä tai suurimpia suosikkeja, tämä Ambilight TV on varusteltu kaikkiin tarpeisiisi! Voit lisäksi mukauttaa pelikokemusta Game Bar 2.0:n avulla ja yhdistää Bluetooth-ohjaimen pilvipelaamista varten. PC-pelaajat voivat myös nauttia 144 Hz:n VRR:stä HDMI-liitännän ansiosta.
Saumaton yhteensopivuus Matterin kanssa tarkoittaa, että voit integroida 4K Ambilight TV:n valmiiseen älykotiverkkoosi helposti. Kaukosäätimellä voi myös ohjata satelliitti- tai kaapelivastaanotinta tai käynnistää Google Assistantin. Televisio on yhteensopiva myös Alexa-laitteiden ja Apple AirPlayn kanssa.
Tyylikäs kehyksetön malli näyttää upealta missä tahansa huoneessa. Ambilightia voi käyttää tunnelmavalona, kun näyttö on sammutettu. TV:n kapea metallinen kaukosäädin latautuu langattomasti ja siinä on liikkeestä aktivoituva taustavalo. Pakkauksissa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissa kierrätyspaperia.
