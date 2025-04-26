Täydellinen TV-ääni kaikkeen, mitä katsot. IntelliSound-järjestelmä

IntelliSound-järjestelmän ansiosta Ambilight TV voi käyttää tekoälyä parhaan mahdollisen äänen tuottamiseen. Olipa kyseessä sarja tai elokuva, musiikki tai paljon puhetta sisältävä ohjelma, kuten uutislähetys, televisio optimoi asetukset automaattisesti. Etkö halua käyttää tekoälyä? Voit myös valita esiasetetut äänityylit manuaalisesti tai mukauttaa asetuksia itse.