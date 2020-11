Nokka helpottaa siirtymistä pullosta mukiin

Pehmeät Philips Avent -nokat on tarkoitettu herkille ikenille, ja ne ovat ihanteellisia siirryttäessä rinta- tai pulloruokinnasta mukiin. Niissä on juomista helpottava venttiili, joka on helppo puhdistaa ja joka ehkäisee läikkymistä. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin