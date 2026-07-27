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  • Maidonvaahdottimen kansi
  • Maidonvaahdottimen kansi

Tuotanto lopetettu

Maidonvaahdottimen kansi

CP9933/01

Maidonvaahdottimen kansi
Maidonvaahdottimen kansi pitää vispilän paikallaan. Kansi kestää konepesua. Sopii SENSEO® Milk Twister -maidonvaahdottimeen.
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Maidonvaahdottimen kansi

  • SENSEO® Milk Twister

  • Läpinäkyvä

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