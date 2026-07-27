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  • Rakojen ja halkeamien imurointiin
  • Rakojen ja halkeamien imurointiin

PowerProRakosuutin

CRP740

Rakojen ja halkeamien imurointiin
Tällä ahtaiden paikkojen imurointiin tarkoitetulla työkalulla saat puhdistettua kulmat ja muut vaikeat paikat.
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Rakojen ja halkeamien imurointiin

  • Aktiiviliitäntä

  • Korpinmusta

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