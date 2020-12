Kaikkien aikojen suurin imuteho

Philips Performer -pölynimurien keskeisin etu on, että niiden ainutlaatuisen imutehon ansiosta siivous on todella vaivatonta. Lisäksi Performer-pölynimureissa on hygieeninen suodatin ja kätevä pölypussin poistojärjestelmä, joten pääset helposti eroon kaikesta pölystä ja liasta. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin