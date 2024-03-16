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Höyrysilitysrauta
Tuotanto lopetettu
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GC4218/02
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User Manual Philips Steam iron GC4218
Kaikki (2)
Miten poistan kalkin Philips-höyrysilitysraudasta?
Philipsin höyry-/kuivasilitysraudan pohjan puhdistaminen
Philips-höyrysilitysrauta ei lämpene enää
Philips-höyrysilityskeskus ei poista ryppyjä
Silitysrauta tai vaatehöyrystin aiheuttaa sähkökatkon
Philips-höyrysilitysrauta ei tuota höyryä
Philips-höyrysilityskeskuksen Calc-Clean-valo vilkkuu
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