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  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
  • Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Sonic-sähköhammasharja

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.
Paineanturin ansiosta sähköhammasharja puhdistaa hellävaraisesti. Saat valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.

Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.

  • Sisäänrakennettu paineanturi

  • 1 puhdistustila

  • BrushSync-ominaisuus

Valkoisemmat hampaat viikossa

Valkoisemmat hampaat viikossa

W2 Optimal White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien poistoharjakset vaalentavat todistetusti hampaasi jo yhdessä viikossa.

Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja pinnoituksille

Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja pinnoituksille

Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

932

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

09/11/2024

Suomi

Suomi

Yllätti positiivisesti

Hintaansa nähden erinomainen. Hyvä pesuteho. Ei turhia ominaisuuksia ja krääsää mukana, kuten matkakotelo. Riittävän pienikokoiset harjaspäät, jotka sopivat hyvin pieneen suuhun. Hampaat tuntuvat todella puhtaille. Aiempi kokemus kilpailevan merkin vastaavasta harjasta, joka ei yllätyksekseni yllä kalliista hinnasta ja hienoista ominaisuuksistaan huolimatta ollenkaan tälle tasolle. Suosittelut ❣️

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6806/04 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6806/04 Sonic-sähköhammasharja

07/08/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Billigt och suverän

Suverän enkel med två tryck lägen och lång batteritid

Edut

Enkel och mkt bra

Haitat

Gärna flera tryck lägen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk eltandborste

17/04/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Prisvärd och effektiv.

Bästa eltandborste jag har haft, tänderna blir verkligen rena. Den har hjälpt till att ta bort missfärgningar jag har haft länge.

Edut

Effektiviteten och att man inte behöver ladda så ofta.

Haitat

Kan inte komma på några.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6800/04 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6800/04 Sonisk eltandborste

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja