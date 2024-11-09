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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
HX6800/44
HX680B
Sisäänrakennettu paineanturi
1 puhdistustila
BrushSync-ominaisuus
W2 Optimal White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien poistoharjakset vaalentavat todistetusti hampaasi jo yhdessä viikossa.
Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.
Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.
4.3
5:stä
932
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Ninnuli
09/11/2024
Suomi
Yllätti positiivisesti
Hintaansa nähden erinomainen. Hyvä pesuteho. Ei turhia ominaisuuksia ja krääsää mukana, kuten matkakotelo. Riittävän pienikokoiset harjaspäät, jotka sopivat hyvin pieneen suuhun. Hampaat tuntuvat todella puhtaille. Aiempi kokemus kilpailevan merkin vastaavasta harjasta, joka ei yllätyksekseni yllä kalliista hinnasta ja hienoista ominaisuuksistaan huolimatta ollenkaan tälle tasolle. Suosittelut ❣️
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Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6806/04 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6806/04 Sonic-sähköhammasharja
Umbarator
07/08/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
Billigt och suverän
Suverän enkel med två tryck lägen och lång batteritid
Edut
Enkel och mkt bra
Haitat
Gärna flera tryck lägen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk eltandborste
Krille69
17/04/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
Prisvärd och effektiv.
Bästa eltandborste jag har haft, tänderna blir verkligen rena. Den har hjälpt till att ta bort missfärgningar jag har haft länge.
Edut
Effektiviteten och att man inte behöver ladda så ofta.
Haitat
Kan inte komma på några.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6800/04 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4300 HX6800/04 Sonisk eltandborste
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja