Hintaansa nähden erinomainen. Hyvä pesuteho. Ei turhia ominaisuuksia ja krääsää mukana, kuten matkakotelo. Riittävän pienikokoiset harjaspäät, jotka sopivat hyvin pieneen suuhun. Hampaat tuntuvat todella puhtaille. Aiempi kokemus kilpailevan merkin vastaavasta harjasta, joka ei yllätyksekseni yllä kalliista hinnasta ja hienoista ominaisuuksistaan huolimatta ollenkaan tälle tasolle. Suosittelut ❣️