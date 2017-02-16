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  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
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Tuotanto lopetettu

Philips AventSäädettävä Avent-opettelulusikka, yli 6 kk

SCF722/00

4.5
| (13) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
Säädettävä Philips Avent -opettelulusikka on tarkoitettu erityisesti lapselle, joka opettelee syömään itse. Siinä on taipuva varsi ja kärki, joita voi säätää lapsen käden ja kehitysvaiheen mukaan.
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Auttaa lasta syömään itsenäisesti

Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa

Lapsen ensimmäinen oma lusikka

Säädettävä kahva ja lusikan kärki

Säädä lapsen käden ja kehitysvaiheen mukaan

Sopii pieneen käteen – ihanteellinen lapsen itsenäiseen ruokailuun

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4.5

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13

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

16/02/2017

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

21/01/2017

Italia

Italia

Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

23/11/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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