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Philipsin asiakastuki

Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen

Jos trimmeri leikkaa hiuksia epätasaisesti, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.

Suosittelemme suorittamaan vaiheet annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. Voit myös ratkaista ongelman katsomalla seuraavan videon.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HC5734/15, HC5721/15, HC3722/15. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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