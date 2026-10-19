Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen

Jos trimmeri leikkaa hiuksia epätasaisesti, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.
Suosittelemme suorittamaan vaiheet annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. Voit myös ratkaista ongelman katsomalla seuraavan videon.
On tärkeää, että trimmerin kanssa käytettävä teräyksikkö tai ohjauskampa on kiinnitetty oikein runkoon. Jos lisäosaa ei ole kiinnitetty oikein, trimmeri ei välttämättä toimi halutulla tavalla tai se ei ehkä toimi lainkaan.
Jos painat trimmeriä liian voimakkaasti päänahkaa tai ihoa vasten, määritetty asetus voi vahingossa vaihtua tai paine voi jakautua epätasaisesti. Tämä voi johtaa epätasaiseen leikkausjälkeen.
Trimmaaminen onnistuu parhaiten, kun liikutat trimmeriä kevyesti ja tasaisesti niin, että laite koskettaa koko ajan ihoa.
Saat parhaan tuloksen, kun ajelet karvat niiden kasvusuuntaa vastaan. Trimmeriä käytettäessä on tärkeää muistaa, että karvat kasvavat eri suuntiin.
Jotta lopputuloksesta tulee tasainen, liikuta trimmeriä eri suuntiin (ylös- ja alaspäin sekä sivusuunnassa).
Märkiä hiuksia on vaikeampi ajella, koska ne voivat liimautua ihoon niin, että laite ei havaitse niitä. Tämän vuoksi hiukset kannattaa leikata täysin kuivina.
Philips-trimmerin mukana voi tulla erilaisia lisäosia hiuksia ja partaa varten. On tärkeää, että lisäosaa käytetään sille tarkoitetulla alueella.
Partakarvat ovat yleensä jäykempiä kuin hiukset. Siksi partatrimmeri on suunniteltu ja testattu vain parran kanssa käytettäväksi.
Partatrimmerissä on yleensä pienempi teräyksikkö ja ohjauskampa kuin kotiparturissa. Näin päästään helpommin käsittelemään pieniä ihoalueita, kuten nenän alapuolta. Leveät kammat ja teräyksiköt on puolestaan suunniteltu hiusten leikkaamiseen.
Jotta lopputuloksesta tulee tasainen, varmista, että käytät asianmukaista lisäosaa.
Kaikkia partatrimmereitä ei ole optimoitu erittäin pitkien partojen (>10 mm) siistimiseen. Tällöin hyvään lopputulokseen tarvitaan enemmän työtä ja aikaa.
Jos mikään näistä ohjeista ei auta, trimmerissä saattaa olla sisäinen vaurio. Suosittelemme, että pyydät trimmerin korjausta tai vaihtoa.
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