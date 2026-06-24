Philipsin asiakastuki
Philips-mehulinko ei toimi
Jos Philips-mehulinko ei toimi, syitä voi olla useita. Katso lisätietoja.
Jos Philips-mehulingon virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla, se ei toimi. Varmista, että virtajohto on kytketty oikein.
Jos kansi ei ole kunnolla paikallaan, turvamekanismi estää mehulingon käytön. Varmista, että kansi on kunnolla paikallaan.
Jos lukitusvarsi ei ole kunnolla paikallaan tai sitä ei ole suljettu oikein, turvamekanismi estää mehulingon käytön. Varmista, että lukitusvarsi on kunnolla kiinni.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HR1922/20R1 , HR1856/70R1 , HR1921/20 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›