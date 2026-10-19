Philips-espressokeitin pyytää kalkinpoistoa AquaClean-suodattimen asentamisen jälkeen

Kun olet asentanut ja aktivoinut AquaClean-suodattimen, AquaClean-merkkivalo muuttuu siniseksi, mikä kertoo, että AquaClean-vedensuodatin on toiminnassa.



Jos AquaClean-merkkivalo ei ole sininen, suodatin ei ole aktiivinen ja se on asennettava ja aktivoitava. Voit tehdä sen noudattamalla seuraavia ohjeita tai katsomalla ohjevideon:



1. Ravista suodatinta noin 5 sekuntia.

2. Upota suodatin ylösalaisin kylmällä vedellä täytettyyn kannuun, ravista/paina sitä hiukan ja odota, kunnes siitä ei enää tule ilmakuplia.

3. Suodatin on nyt valmis käytettäväksi ja sen voi asentaa vesisäiliöön.

4. Kytke laitteeseen virta.

5. Aseta suodatin pystysuunnassa vesisäiliön suodattimen liittimeen. Paina se mahdollisimman alas.

6. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä MAX-merkkiin asti ja aseta säiliö takaisin paikalleen.

7. Pidä AquaClean-suodattimen kuvaketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes valo alkaa vilkkua.

8. Aseta kulho kuumavesisuuttimen alle ja paina käynnistyspainiketta. Keitin annostelee hiukan lämmintä vettä.

9. AquaClean-suodattimen merkkivalo muuttuu lopulta siniseksi, mikä kertoo, että AquaClean-vedensuodatin on toiminnassa.



Eikö ongelma ratkennut? Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua.