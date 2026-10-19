TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Philips-espressokeitin pyytää kalkinpoistoa AquaClean-suodattimen asentamisen jälkeen

Philips-espressokeitin saattaa pyytää tekemään kalkinpoiston AquaClean-suodattimen asentamisen jälkeen. Tämä voi johtua muutamasta eri syystä. Seuraavassa on esitelty mahdollisia ratkaisuja. Huomautus: On tärkeää muistaa, että vaikka käyttäisitkin jo AquaClean-vedensuodatinta, keittimelle on silti tehtävä kalkinpoisto 8 suodatuskerran jälkeen.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP3347/90, EP2330/10, EP2331/10. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu