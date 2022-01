Mitä eroa on cold brew -kahvilla, eli kylmäuutetulla kahvilla, ja jääkahvilla? Entä mitä cold brew -kahvi itse asiassa edes on? Nopeasti katsottuna mikä tahansa kylmä kahvijuoma näyttää suurin piirtein samalta: sekoitukselta kahvia ja jäätä. Mutta todellisuudessa jääkahvi ja kylmäuutettu kahvi eroavat

toisistaan monin tavoin.

Cold brew -kahvit ja erilaiset jääkahvit ovat nousseet kahvin ystävien suuriksi suosikeiksi, eikä ihme. Kylmä kahvi virkistää etenkin kuumalla säällä ja on muutenkin monen kahvifanin mielestä perinteistä kuumaa kahvia raikkaampi vaihtoehto. Kylmäuutetun kahvin pehmeää makua kiitellään, joten jos tavallinen kahvi on mielestäsi turhan usein kitkerää, cold brew on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.

Tässä artikkelissa esittelemme erilaiset, monien rakastamat kylmät kahvijuomat. Vastaamme kahvin ystävien toistuviin kysymyksiin, kuten ”mitä on kylmäuutettu kahvi” ja ”mitä eroa on jääkahvilla ja kylmäuutetulla kahvilla”. Näin voit nauttia näistä juomista ja tehdä niitä halutessasi vaivattomasti myös kotona!