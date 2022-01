Mikä on virkistävämpää kuin jääkahvi aamulla? No tietenkin kotitekoinen jääkahvi aamulla. Viilennetty, täyteläinen kahvi, jonka päälle on kaadettu maitoa – tämä on täydellinen juoma tyydyttämään kahvihimo lämpimällä säällä.

Jos jääkahvi on juomavalintasi jokaiseen aamuun, miksi et opettelisi tekemään sen itse? Kätevän oppaamme avulla jääkahvin valmistus on helppoa – pian valmistat erilaisia virkistäviä jääkahvireseptejä kotikeittiössäsi. Näin teet helpon jääkahvin kotona.