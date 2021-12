Kukaan ei halua vetää päälleen ryppyistä paitaa, sillä paidan epäsiisti ulkonäkö heikentää koko asukokonaisuutta ja vaikuttaa siihen, miten asialliselta näytät. Jos aikasi on tiukalla ja mietit, onnistuuko silitys ilman silitysrautaa, voit harkita paidan pikaista höyrystämistä. Philipsin Kannettava vaatehöyrystin lämpenee vain minuutissa ja sitä voi käyttää vaateripustimissa roikkuviin paitoihin – et siis tarvitse silityslautaa tai -rautaa. Jos pakkaat paitoja työmatkalle, voit ottaa höyrystimen mukaan, sillä se mahtuu näppärästi matkalaukkuun.



Jos paitasi ei ole puuvillaa, haluat ehkä tietää, miten rypyt saa parhaiten pois polyesterista ja muista synteettisistä materiaaleista. Jos haluat välttää tekokuitujen ryppyjä, ensisijaisen tärkeää on satsata oikeaan pesu- ja kuivaustekniikkaan. Jos käytät esimerkiksi kuivausrumpua, muista ottaa vaatteet pois koneesta heti, kun kuivausohjelma on valmis. Näin vaatteisiin ei pääse muodostumaan ryppyjä. Jos haluat käyttää silitysrautaa, ole erityisen varovainen.

Silitysraudan käyttö ei ole suositeltavaa synteettisille materiaaleille, ja polyesterikangas saattaa sulaa tai kärventyä – etenkin, jos silitysrauta on liian kuuma. Höyrytys on tekokuiduille parempi (ja turvallisempi!) vaihtoehto. Voit vain ripustaa polyesteripaitasi henkariin, kun se on vielä hieman kostea, ja höyryttää sen sileäksi. Vältä höyrystimen suoraa kontaktia vaatteen pinnan kanssa. Kuuma höyry silottaa rypyt ja kuivattaa vaatteen täydellisesti vain parissa minuutissa.