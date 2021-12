Jotkut pelkäävät, että liian kuuma silitysrauta voi käräyttää silkin kaltaisen herkän kankaan. Siksi ”voiko silkkiä silittää” -kysymys onkin monien huulilla. Hyvä uutinen on, että silkkiä voi hyvinkin silittää vahingoittamatta sitä. Tärkeintä on ymmärtää, miten silkin voi silittää niin hellävaraisesti, ettei sille aiheuta vaurioita.



Silitä silkkikangasta, kun se on vielä hieman kostea pesemisen jäljiltä ja muista kääntää vaate ensin ylösalaisin. Kangas on herkkä, joten liian kuuma silitysrauta voi polttaa tai vahingoittaa sitä – ja siksi kannattaakin kokeilla silityksen sijaan höyrystystä. Esimerkiksi Philipsin Kannettava vaatehöyrystin on turvallinen käyttää myös herkille kankaille, ja sen vahva höyry silottaa rypyt ja rutut. Sen avulla pääset eroon myös kankaan pahoista hajuista ja bakteereista – eikä herkkiä kankaita tarvitse enää pestä turhan usein.