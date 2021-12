Ennen kuin ryhdyt harjoittelemaan paitojen viikkausta, sinun on valmisteltava vaatteet viikkausta varten. Kun kyse on kankaista, jotka eivät välttämättä vaadi silittämistä – kuten akryylistä – varmista vain, että vaate on kuiva ennen kuin laitat sen vaatekaappiin. Näin vältyt rypyiltä ja tunkkaiselta hajulta. Silittämistä kaipaavat vaatteet kannattaa jättää pesun jäljiltä hieman kosteiksi, sillä se tekee silityksestä helpompaa.



Jos viikkaat vaatteita tilaa säästääksesi, kannattaa aina aloittaa vaatteista, jotka on juuri pesty ja silitetty. Näin varmistat, että viikkaamasi vaatteet ovat sileitä ja rypyttömiä. Vaatteiden silittäminen niiden pesun jälkeen tekee myös niiden viikkaamisesta helpompaa. Onko kiire? Harkitse siinä tapauksessa Philipsin vaatehöyrystimen käyttöä silitysprosessin nopeuttamiseksi. Voit raikastaa silottaa vaatteesi höyrystimellä nopeasti ilman, että sinun tarvitsee edes koskea silityslautaan – ripusta vain vaate roikkumaan ja anna höyryn tehdä työnsä!