Olet pessyt viikon pyykit ja valmistelet tulevaa kiireistä viikkoa varmistaen, että kaikki tarvittavat työpaidat, toimistopuserot ja muut arkivaatteet on silitetty. Sitten huomaat mustan tahmaisen sotkun silitysraudan pohjassa. Apua! Onneksi ongelmaan on ratkaisu. Pohdit sitten, miten saada tahmaisen silitysrauta puhtaaksi tai miten palanut silitysrauta puhdistetaan, silitysraudan puhdistaminen on melko suoraviivainen homma – kunhan tiedät, mitä tehdä. Tässä joitain neuvoja, joiden avulla puhdistat silitysraudan pohjan ongelmitta kotikonstien avulla ja pidät myös silitysrautasi vesisäiliön tip-top-kunnossa.