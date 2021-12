Me kaikki tiedämme, että ulkoasulla on väliä – ja ryttyinen paita voi antaa helposti huonon vaikutelman. Oli kyse sitten jokapäiväisestä työpaidasta tai juhlavasta frakkipaidasta, juuri silitetty paita antaa aina parhaan ensivaikutelman. Etkö tiedä, miten silittää kauluspaita? Tämä artikkeli tekee siitä helppoa. Jos sinulla on jo hallussasi perustiedot, mutta haluat oppia helpoimman tavan paidan silitykseen – tai haluat ehkä oppia, miten t-paidan silitys onnistuu – löydät tästä artikkelista monta hyödyllistä vinkkiä.