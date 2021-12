Herkistä kankaista valmistetut mekot rypistyvät helposti. Niissä on laskoksia, puhvihihoja, paljetteja ja helmiä, jotka eivät teet mekkojen silittämisestä helppoa. Onneksi mekon höyrysilitys on helppo hoitaa vaatehöyrystimellä. Et tarvitse silityslautaa – anna mekon vain roikkua ripustimessaan ja höyrystä se pystysuoraan. Tämä tarkoittaa, että nyt pitkähelmaistenkin mekkojen silitys on helppoa, sillä sinun ei tarvitse enää taistella niiden kanssa silityslaudalla.