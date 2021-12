Nyt tiedät, miten voit pitää parhaiten huolta farkuistasi, tarkastellaan myös muita vaatekaappisi farkkuvaatteita – kuten farkkutakkia, jota pidät jatkuvasti. Tässä vinkit, miten voit pitää siitä paremman huolen:



Farkkutakkeja ei tarvitse pestä niin usein kuin farkkuhousuja, sillä takki on harvoin suorassa kontaktissa ihosi kanssa.

Pienet tahrat kannattaa yrittää taputella pois kostealla niiden poistamiseksi. Anna alueen kuivaa luonnollisesti.

Jos päätät pestä farkkutakkisi, pese se alhaisessa lämpötilassa (30 astetta tai matalampi) tai pese se käsin.

Käytä hellävaraista mutta laadukasta pesuainetta.

Jos farkkutakissasi on koristeellisia yksityiskohtia, kuten metallinastoja, vetoketjuja tai hauraita nappeja, laita takki pesupussiin pesun ajaksi koristeiden suojelemiseksi.

Voit käyttää myös käsikäyttöistä höyrystintä – se auttaa poistamaan hajut ja tappamaan bakteerit, joten se on ideaali vaihtoehto takin pesulle (pesun välttäminen auttaa estämään myös värin haalistumista). Ripusta takki vain henkariin ja ryhdy höyrystämään sitä pystysuunnassa. Höyrystys poistaa myös rypyt, joten sen avulla vältät silityslaudan esiin kaivamisen.

Farkkujen peseminen ja muista farkkuvaatteista huolehtiminen on parhaimmillaan helppoa. Vinkkiemme avulla pidät huolen farkkuvaatteistasi vaivatta. Onko vaatekaapissasi muunkin värisiä farkkuja kuin perinteistä sinistä? Ei huolta – tämä opas pätee myös mustien farkkujen pesuun ja muihinkin väreihin. Muista, että kun kyseessä on lempivaatekappaleesi peseminen, vähemmän on yleensä enemmän.