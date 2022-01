Kahvi rentouttaa päivän kiireiden keskellä ja tarjoaa tervetulleen hengähdystauon. Kun kahvi on sopivan lämmintä, sen maku pääsee oikeuksiinsa. Siksi on tärkeää, ettei kahvi pääse jäähtymään liikaa. Termoskannulliset kahvinkeittimet pitävät kahvin kuumana kupillinen toisensa jälkeen. Kiinteä termoskannu pitää kahvin lämpimänä ja säilyttää sen aromin jopa tuntien ajan. Kun kahvi on valmista, kannun voi sulkea ja ottaa mukaan mihin tahansa.