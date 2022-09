Pistaasi-semolinakakku

Tämä tuoksuva kakku on valmistettu yksinkertaisesta taikinasta, joka on täynnä ruusuveden, kardemumman ja sitruunan aromeja. Semolina, mantelijauho ja jauhetut pistaasipähkinät yhdistyvät siinä tiiviiksi, kosteaksi kakuksi, joka on kostutettu itse valmistetulla siirapilla. Tarjoa sitä herkullisena jälkiruokana viikonloppuaterian päätteeksi tai nauti sitä iltapäiväherkkuna teekupposen kera. Tarvitset tähän reseptiin 20 cm:n irtopohjavuoan.

Ainekset

120 g kuorittua pistaasipähkinää

0,5 tl jauhettua kardemummaa

100 g mantelijauhoa

120 g semolina-vehnäjauhoa

1 tl leivinjauhetta

1 ripaus suolaa

280 g pehmeää voita

300 g sokeria

4 keskikokoista kananmunaa

1 tl sitruunankuorta 1 rkl vastapuristettua sitruunamehua

2 rkl ruusuvettä

0,5 tl vaniljauutetta

70 g sokeria (siirappiin)

90 ml ruusuvettä (siirappiin)

150 ml vastapuristettua sitruunamehua (siirappiin)

60 g tomusokeria (siirappiin)

0,5 tl jauhettua kardemummaa (siirappiin)

Muutamia pistaaseja karkeasti pilkottuina (tarjoiluun, valinnainen)

Ruusun terälehtiä (tarjoiluun, valinnainen)

Ohjeet