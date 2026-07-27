Kirkasta valoa oikein kohdistettuna

Tehokkaat ja kirkkaat polttimot eivät yksinään riitä tekemään LED-ajovaloista markkinoiden parhaita. Olennaista on hyödyntää valokeilaa tehokkaasti ilman vaarallista häikäisyä. Philipsin LED-polttimoiden valo suunnataan SafeBeam-tekniikan ansiosta juuri sinne, missä valoa tarvitaan eniten. Yhtenäinen ja tarkka valokeila on suunniteltu halogeenivaloja koskevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkasti suunnattu valo parantaa näkyvyyttä ja tekee pimeällä ajamisesta miellyttävämpää ja ennen kaikkea turvallisempaa.