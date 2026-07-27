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  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.

Tuotanto lopetettu

X-tremeUltinon LEDauton sumuvalopolttimo

12834UNIX2

Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
Philipsin X-tremeUltinon LED -sumuvalopolttimoiden LUXEON LEDit tuottavat vakiopolttimoihin verrattuna jopa 200 % kirkkaampaa 6 000 kelvinin valoa, jonka Philipsin patentoima SafeBeam-tekniikka suuntaa tarkasti oikeaan paikkaan. Edistyksellinen AirFlux-jäähdytysjärjestelmä pidentää polttimoiden käyttöikää.
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Tyylikkäät kirkkaanvalkoiset LED-sumuvalot

Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.

  • LED-H8/H11/H16-sumuvalopolttimo

  • 6 000 K

  • + 200 % kirkkaampi valo

  • edistyksellinen ajovalojärjestelmä

Kirkkaan valkoista 6 000 kelvinin valoa

Philipsin X-tremeUltinon LED -sumuvalopolttimoiden jopa 6 000 kelvinin valo ja ajoneuvostandardeja vastaava LUXEON-tekniikka tuottavat kirkkaan valkoisen, päivänvalon kaltaisen valokeilan. Paremman näkyvyyden ansiosta havaitset kohteet entistä helpommin ja voit sopeuttaa ajosi niiden mukaan. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi, vaan kirkkaammat valot tekevät yöllä ajamisesta miellyttävämpää.

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Valot kertovat paljon sinusta ja autostasi. Philipsin LED-sumuvalopolttimoilla voit päivittää tyylisi kätevästi ja edullisesti. Keltasävyisen valon sijasta uudet sumuvalosi tuottavat kirkkaan valkoista valoa. Philipsin LED-sumuvalopolttimot ovat nykyaikaisen kuljettajan tyylikäs valinta.

Kirkasta valoa oikein kohdistettuna

Kirkasta valoa oikein kohdistettuna

Tehokkaat ja kirkkaat polttimot eivät yksinään riitä tekemään LED-ajovaloista markkinoiden parhaita. Olennaista on hyödyntää valokeilaa tehokkaasti ilman vaarallista häikäisyä. Philipsin LED-polttimoiden valo suunnataan SafeBeam-tekniikan ansiosta juuri sinne, missä valoa tarvitaan eniten. Yhtenäinen ja tarkka valokeila on suunniteltu halogeenivaloja koskevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkasti suunnattu valo parantaa näkyvyyttä ja tekee pimeällä ajamisesta miellyttävämpää ja ennen kaikkea turvallisempaa.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.