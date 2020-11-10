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TV
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5500 series Erittäin ohut Full HD LED-TV
Tuotanto lopetettu
Tuki
50PFT5503/12
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Philips Smart TV -sovellus muuttaa älypuhelimesi tai tablettisi älykkääksi kaukosäätimeksi, jonka avulla voit helposti vaihtaa kanavia, säätää äänenvoimakkuutta, selata sovelluksia ja hienosäätää Ambilight-asetuksia.
Laiteohjelmistohistoria
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Mitä tehdä, jos Philips-TV:n edessä oleva LED-valo vilkkuu toistuvasti?
Mitä tehdä, jos Philips-TV ei käynnisty?
Mitä tehdä, kun Philips-TV ei reagoi infrapunakaukosäätimeen?
Miten päivitän Philips TV -ohjelmiston USB:n kautta? (muut kuin Android-TV:t)
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