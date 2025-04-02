2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
85126WHVC1
Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Philipsin Xenon WhiteVision -polttimo tuottaa jopa 6 000 kelvinin voimakkaan valkoisen valon, joka parantaa näkyvyyttä tiellä. Se on täydellinen LED-valoa muistuttava polttimo Xenon-ajovaloille.
Polttimotyyppi: D2R
pakkauskoko: 1
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision on ECE-hyväksytty ja tuottaa tieliikennekäyttöön hyväksyttyä voimakkaan valkoista valoa. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden häikäisemättä vastaantulevaa liikennettä, sillä polttimoiden värilämpötila on sama kuin LED-valoissa.
Polttimoiden värilämpötila on 5 000 kelviniä, joten ne tuottavat erittäin valkoisen valon, joka heijastuu paremmin tiemerkinnöistä ja liikennemerkeistä. Valkoinen valo parantaa keskittymiskykyä ja ylläpitää kuljettajan virkeyttä pimeällä, mikä lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.
UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää rikkoutumisen riskiä. Philipsin UV-kvartsilasiset polttimot kestävät myös enemmän polttimon sisäistä painetta, minkä ansiosta ne tuottavat voimakkaamman ja kestävämmän valon.
3.8
5:stä
296
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
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Käyttöpäivä 2024-03-02
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
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Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
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