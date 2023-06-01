AC0650/10
Energiatehokkain, pienikokoisin ilmanpuhdistimemme
Napin painalluksella ilmanpuhdistin poistaa allergeenit ja epäpuhtaudet kuluttaen samalla minimaalisesti energiaa. Ilmanpuhdistimen kompakti, tyylikäs muotoilu sulautuu saumattomasti kotiisi. Voit ohjata ilmanpuhdistinta milloin ja mistä tahansa Philips Air+ -sovelluksen avulla.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Ilmanpuhdistimemme tuottaa puhdasta ilmaa huoneen jokaiseen nurkkaan 170 m3/h CADR-arvolla ja puhdistaa perusteellisesti jopa 44 m2:n huoneet. Sano hyvästit epäpuhtauksille, kuten PM2.5, bakteereille, siitepölylle, tomulle, lemmikkieläinten hilseille ja muille epäpuhtauksille alle 17 minuutissa (3).
Kaksikerroksinen suodatusjärjestelmämme, jossa on NanoProtect HEPA -tekniikka, vangitsee vaikuttavat 99,97 % ultrapienistä, jopa 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (1) NanoProtect HEPA -tekniikka ei ainoastaan vangitse epäpuhtaudet, vaan käyttää myös elektrostaattista latausta niiden vetämiseen puoleensa, jolloin se puhdistaa jopa 2 kertaa enemmän ilmaa kuin perinteinen HEPA H13 -suodatus, korkeammalla energiatehokkuudella (2).
Lähes mikään ei pääse VitaShieldin läpi paitsi puhtaampi, raikkaampi ilma. VitaShield-technology vangitsee aerosolit, bakteerit ja hiukkaset, jotka ovat niinkin pieniä kuin 0,003 mikronia (pienempiä kuin pienin tiedossa oleva virus). Ulkopuolinen laboratorio on testannut riippumattomasti H1N1-viruksen poistamisen ilmasta. Testattu myös poistamaan 99,99 % HCov-E229-viruksesta (5).
Saavuta puhtaampi ilma minimaalisella energiankulutuksella ja säästä rahaa energialaskussa. Toimii maksimissaan 12W:n teholla. Puhdistimemme on 2x energiatehokkaampi kuin muut johtavat ilmanpuhdistimet (7). Lepotilassa se kuluttaa vain 2 W, mikä on 30 kertaa vähemmän energiaa kuin perinteinen hehkulamppu.
Nauti häiriintymättömästä unesta innovatiivisen ilmanpuhdistajamme avulla. Lepotilassa se toimii vain 19 dB:n äänellä (6), joka on kuiskausta hiljaisempi. Myös digitaalisen näytön valo on himmeä, minimoiden valohäiriöt. Näin voit olla varma että kotisi ilma on aina puhdasta, myös nukkuessasi.
Kun valitset Philipsin, valitset luotettavan tuotemerkin, jolla on yli 80 vuoden kokemus ilmanpuhdistuksen ja terveysteknologian alalla. Ilmanpuhdistimillemme tehdään 170 tiukkaa tarkastustestiä ennen niiden julkaisemista, ja ne ovat Euroopan allergiatutkimussäätiö sertifioimia.
Käytä sovellustamme lisämukavuutta ja -ohjausta varten. Sovelluksen avulla voit mistä ja milloin vain kytkeä ilmanpuhdistimen päälle ja pois päältä, säätää nopeusasetuksia ja seurata suodattimen tilaa. Lisäksi voit oppia lisää ilmanpuhdistuksesta sovelluksessa olevien artikkeleiden avulla ja tarkistaa ulkoilman laadun.
Puhdistimemme kompakti koko ja tyylikäs muotoilu tekevät siitä täydellisen lisän jokaiseen tilaan parantaen vaivattomasti sekä ilman puhtautta, että kodin esteettisyyttä. Vain 34 cm:n korkuinen laite sopii täydellisesti pöydälle tai hyllylle. Nauti raikkaasta ja puhtaasta ilmasta ja ripauksesta hienostuneisuutta.
Puhdistimemme ilmoittaa, kun on aika vaihtaa suodatin, ja varmistaa, että saat aina optimaalisen suorituskyvyn mahdollisimman pienellä vaivalla. Lisäksi Philipsin oma ja alkuperäinen suodatin takaa optimaalisen suorituskyvyn jopa 12 kuukaudeksi, varmistaen, että ilmasi on puhdasta ympäri vuoden.
Mukauta ilmanpuhdistus oman mielesi mukaan puhdistimemme kolmella eri nopeusasetuksella: lepotila, keskitaso ja turbo. Tehokasta ilmanpuhdistusta varten, kun saasteiden määrä on korkea, aseta puhdistin turbotilaan saadaksesi nopeimmat tulokset.
Yleiset tiedot
Tekniset tiedot
Suorituskyky
Käytettävyys
Suojatoiminto
Paino ja mitat
Energiatehokkuus
Ylläpito
Yhteensopivuus
Alkuperämaa
