    Energiatehokkain, pienikokoisin ilmanpuhdistimemme

      600i Series Ilmanpuhdistin

      AC0650/10

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot
      2 Palkinnot

      Energiatehokkain, pienikokoisin ilmanpuhdistimemme

      Napin painalluksella ilmanpuhdistin poistaa allergeenit ja epäpuhtaudet kuluttaen samalla minimaalisesti energiaa. Ilmanpuhdistimen kompakti, tyylikäs muotoilu sulautuu saumattomasti kotiisi. Voit ohjata ilmanpuhdistinta milloin ja mistä tahansa Philips Air+ -sovelluksen avulla.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      600i Series
      600i Series

      Ilmanpuhdistin

      Energiatehokkain, pienikokoisin ilmanpuhdistimemme

      Puhdistaa ilmasta allergeenit ja epäpuhtaudet

      • Puhdistaa jopa 44 m²
      • Toimii max. 12W
      • 170 m³/h puhdasta ilmaa (CADR)
      • Yhdistetty Air+-sovellukseen
      Poistaa epäpuhtaudet alle 17 minuutissa (3)

      Poistaa epäpuhtaudet alle 17 minuutissa (3)

      Ilmanpuhdistimemme tuottaa puhdasta ilmaa huoneen jokaiseen nurkkaan 170 m3/h CADR-arvolla ja puhdistaa perusteellisesti jopa 44 m2:n huoneet. Sano hyvästit epäpuhtauksille, kuten PM2.5, bakteereille, siitepölylle, tomulle, lemmikkieläinten hilseille ja muille epäpuhtauksille alle 17 minuutissa (3).

      Suodattaa 99,97 % jopa 0,003 mikronin pienhiukkasista (1)

      Suodattaa 99,97 % jopa 0,003 mikronin pienhiukkasista (1)

      Kaksikerroksinen suodatusjärjestelmämme, jossa on NanoProtect HEPA -tekniikka, vangitsee vaikuttavat 99,97 % ultrapienistä, jopa 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (1) NanoProtect HEPA -tekniikka ei ainoastaan vangitse epäpuhtaudet, vaan käyttää myös elektrostaattista latausta niiden vetämiseen puoleensa, jolloin se puhdistaa jopa 2 kertaa enemmän ilmaa kuin perinteinen HEPA H13 -suodatus, korkeammalla energiatehokkuudella (2).

      Poistaa ilmasta viruksia ja aerosoleja (5)

      Poistaa ilmasta viruksia ja aerosoleja (5)

      Lähes mikään ei pääse VitaShieldin läpi paitsi puhtaampi, raikkaampi ilma. VitaShield-technology vangitsee aerosolit, bakteerit ja hiukkaset, jotka ovat niinkin pieniä kuin 0,003 mikronia (pienempiä kuin pienin tiedossa oleva virus). Ulkopuolinen laboratorio on testannut riippumattomasti H1N1-viruksen poistamisen ilmasta. Testattu myös poistamaan 99,99 % HCov-E229-viruksesta (5).

      Energiatehokas suunnittelu

      Energiatehokas suunnittelu

      Saavuta puhtaampi ilma minimaalisella energiankulutuksella ja säästä rahaa energialaskussa. Toimii maksimissaan 12W:n teholla. Puhdistimemme on 2x energiatehokkaampi kuin muut johtavat ilmanpuhdistimet (7). Lepotilassa se kuluttaa vain 2 W, mikä on 30 kertaa vähemmän energiaa kuin perinteinen hehkulamppu.

      Erittäin hiljainen, ilman valohäirintää

      Erittäin hiljainen, ilman valohäirintää

      Nauti häiriintymättömästä unesta innovatiivisen ilmanpuhdistajamme avulla. Lepotilassa se toimii vain 19 dB:n äänellä (6), joka on kuiskausta hiljaisempi. Myös digitaalisen näytön valo on himmeä, minimoiden valohäiriöt. Näin voit olla varma että kotisi ilma on aina puhdasta, myös nukkuessasi.

      Perusteellisesti ja luotettavasti testattu, kestävyyden ja laadun varmistamiseksi

      Perusteellisesti ja luotettavasti testattu, kestävyyden ja laadun varmistamiseksi

      Kun valitset Philipsin, valitset luotettavan tuotemerkin, jolla on yli 80 vuoden kokemus ilmanpuhdistuksen ja terveysteknologian alalla. Ilmanpuhdistimillemme tehdään 170 tiukkaa tarkastustestiä ennen niiden julkaisemista, ja ne ovat Euroopan allergiatutkimussäätiö sertifioimia.

      Ohjaa ilmanpuhdistinta Philips Air+ -sovelluksella.

      Ohjaa ilmanpuhdistinta Philips Air+ -sovelluksella.

      Käytä sovellustamme lisämukavuutta ja -ohjausta varten. Sovelluksen avulla voit mistä ja milloin vain kytkeä ilmanpuhdistimen päälle ja pois päältä, säätää nopeusasetuksia ja seurata suodattimen tilaa. Lisäksi voit oppia lisää ilmanpuhdistuksesta sovelluksessa olevien artikkeleiden avulla ja tarkistaa ulkoilman laadun.

      Kompakti koko ja tyylikäs muotoilu

      Kompakti koko ja tyylikäs muotoilu

      Puhdistimemme kompakti koko ja tyylikäs muotoilu tekevät siitä täydellisen lisän jokaiseen tilaan parantaen vaivattomasti sekä ilman puhtautta, että kodin esteettisyyttä. Vain 34 cm:n korkuinen laite sopii täydellisesti pöydälle tai hyllylle. Nauti raikkaasta ja puhtaasta ilmasta ja ripauksesta hienostuneisuutta.

      Suodattimen käyttöiän ilmaisin

      Suodattimen käyttöiän ilmaisin

      Puhdistimemme ilmoittaa, kun on aika vaihtaa suodatin, ja varmistaa, että saat aina optimaalisen suorituskyvyn mahdollisimman pienellä vaivalla. Lisäksi Philipsin oma ja alkuperäinen suodatin takaa optimaalisen suorituskyvyn jopa 12 kuukaudeksi, varmistaen, että ilmasi on puhdasta ympäri vuoden.

      3 manuaalista nopeutta: keskitaso, turbo, lepotila

      3 manuaalista nopeutta: keskitaso, turbo, lepotila

      Mukauta ilmanpuhdistus oman mielesi mukaan puhdistimemme kolmella eri nopeusasetuksella: lepotila, keskitaso ja turbo. Tehokasta ilmanpuhdistusta varten, kun saasteiden määrä on korkea, aseta puhdistin turbotilaan saadaksesi nopeimmat tulokset.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Tuotetyyppi
        Ilmanpuhdistin
        Teknologia
        HEPA NanoProtect
        Väri
        Valkoinen, silkinbeige
        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Internet-yhteys
        Kyllä
        Wi-Fi-alue
        2,4 GHz
        Ääniohjaus
        Ei

      • Tekniset tiedot

        Enimmäisteho
        12 W
        Ilmanlaatuanturit
        Ei
        Äänitaso vähintään
        19 dB(A)
        Äänitaso enintään
        49 dB(A)

      • Suorituskyky

        Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) (hiukkaset, GB/T)
        170 m³/h
        Suodatuskerrokset
        HEPA, esisuodatin
        Hiukkasten suodatus
        99,97 % 0,003 mikronin kokoisista
        Huoneen enimmäiskoko
        44 m²

      • Käytettävyys

        Johdon pituus
        1,6 m
        Ajastin
        Kyllä (sovelluksella)
        Automaattinen tila
        Ei
        Yötila
        Kyllä
        Nopeusasetukset
        Kyllä (yö, normaali, turbo)
        Tunnelmallinen yövalo
        Ei
        Ilmanlaadun seuranta
        Ei
        Käyttöliittymä
        Digitaalinen (kosketustoiminto)
        Suositeltu suodattimen käyttöaika
        1 vuosi

      • Suojatoiminto

        Lapsilukko
        Ei

      • Paino ja mitat

        Tuotteen korkeus
        34,1 cm
        Tuotteen paino
        2,2 kg
        Tuotteen leveys
        23,7 cm
        Tuotteen pituus
        24,3 cm
        Pakkauksen pituus
        26,3 cm
        Pakkauksen leveys
        26,3 cm
        Pakkauksen korkeus
        37,5 cm
        Pakkauksen paino
        3,2 kg

      • Energiatehokkuus

        Valmiustilan virrankulutus
        <1 W
        Jännite
        100–240 V
        Taajuus
        50/60 Hz

      • Ylläpito

        Takuu
        2 vuotta

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        2-in-1 HEPA -suodatin
        Liittyvät lisävarusteet 1
        FY0611

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      Palkinnot

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • (2) Philipsin ilmanpuhdistimilla on korkeampi Clean Air Delivery Rate ja energiatehokkuus NanoProtect HEPA -suodattimella kuin HEPA H13 -suodattimella, testattu GB/T 18801:n mukaisesti.
      • (3) Kyseessä on teoreettinen aika kertapuhdistukselle, joka lasketaan jakamalla CADR 170 m²/h 48 m² huonekoolla (olettaen, että huoneen lattiapinta-ala on 20 m² ja huoneen korkeus on 2,4 m.).
      • (4) Suodatinmateriaalin läpi kulkevasta ilmasta, joka on testattu koivun siitepölyllä suodatinmedialla Itävallan OFI-instituutin SOP 350.003:n mukaisesti.
      • (5) Mikrobien vähentymisasteen testi ulkopuolisessa laboratoriossa, jossa laite toimi turbomoodissa 1,5 tuntia HCOV-229E-virusaerosoleilla kontaminoituneessa testikammiossa. HCOV-229E ei ole SARS-CoV-2, joka aiheuttaa Covid-19:n, vaikka se liittyykin siihen.
      • (5) Mikrobien vähentymisasteen testi ulkoisessa laboratoriossa laitteen ollessa käynnissä turbotilassa 1,5 tuntia testikammiossa, joka on kontaminoitu HCOV-229E-virusaerosoleilla. Vaikka HCOV-229E liittyy SARS-virukseen, se ei ole SARS-CoV-2, joka aiheuttaa Covid-19-tautia.
      • (6) Keskimääräinen melutaso, testattu standardin IEC 60704-1 – 2020, MOD mukaisesti.
      • (7) Ilmoitettu wattikohtainen puhtaan ilman tuottoaste maksimiteholla verrattuna Saksan Amazonin 20:een eniten myytyyn ilmanpuhdistimeen, maaliskuu 2023.
      • (8) Suositeltu käyttöikä on laskettu Philipsin käyttäjien keskimääräisen käyttöajan ja kaupungin saastetasoa koskevien WHO:n tietojen perusteella. Käyttöympäristö ja käyttötiheys vaikuttavat todelliseen käyttöikään. Koskee vain maita, joissa on Philips-kauppa.

