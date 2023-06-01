Ohjaa ilmanpuhdistinta Philips Air+ -sovelluksella.

Käytä sovellustamme lisämukavuutta ja -ohjausta varten. Sovelluksen avulla voit mistä ja milloin vain kytkeä ilmanpuhdistimen päälle ja pois päältä, säätää nopeusasetuksia ja seurata suodattimen tilaa. Lisäksi voit oppia lisää ilmanpuhdistuksesta sovelluksessa olevien artikkeleiden avulla ja tarkistaa ulkoilman laadun.