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Bodygroom series 3000 BG3010/40 Showerproof body groomer
Tuotanto lopetettu
Tuki
BG3017/01
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Kaikki (5)
Onko teräverkon käyttö turvallista koko vartalolla?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?
Bodygroom series 3000 & 5000Ajoelementti
USB-kaapeli
Vaihtoajopää
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Bodygroom replacement foilVaihtoteräverkko
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia