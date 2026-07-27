TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Aitoa italialaista espressoa
  • Aitoa italialaista espressoa
  • Aitoa italialaista espressoa
  • Aitoa italialaista espressoa
  • Aitoa italialaista espressoa
  • Aitoa italialaista espressoa

Tuotanto lopetettu

Philips SaecoKahvirasvanpoistoaine

CA6704/99

Aitoa italialaista espressoa
Saeco-espressokeittimelle suunnitellut rasvanpoistotabletit poistavat keittimestä rasvaa ja pitävät keittimen kahvinsuodatusyksikön puhtaana.
Näytä kaikki edut

Pitää Saeco-keittimen kahvinsuodatusyksikön puhtaana

Aitoa italialaista espressoa

  • Saeco-espressokeittimille

  • 10 käyttökertaa

  • Pidennä laitteen käyttöikää

  • käytä kerran kuukaudessa

Suojaa espressokeitintä kahvijäännösten aiheuttamilta tukkeumilta.

Saeco-kahvirasvanpoistotabletit poistavat kahvirasvajäämät ja pitävät espressokeittimen toimintakuntoisena ja tehokkaana.

Säännöllinen puhdistus pidentää espressokeittimesi käyttöikää

Pidennä espressokeittimesi käyttöikää ja ota laitteesta kaikki irti. Puhdista laite kerran kuukaudessa tai 500 kahvikupillisen välein, jotta laitteen suorituskyky pysyy aina parhaana mahdollisena.

Maistuvaa kahvia päivästä toiseen

Maistuvaa kahvia päivästä toiseen

Puhdista Saeco-espressokeitin säännöllisesti, niin voit aina nauttia ensiluokkaisesta mausta ja aromista.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.