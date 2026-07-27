2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CA6704/99
Saeco-espressokeittimille
10 käyttökertaa
Pidennä laitteen käyttöikää
käytä kerran kuukaudessa
Saeco-kahvirasvanpoistotabletit poistavat kahvirasvajäämät ja pitävät espressokeittimen toimintakuntoisena ja tehokkaana.
Pidennä espressokeittimesi käyttöikää ja ota laitteesta kaikki irti. Puhdista laite kerran kuukaudessa tai 500 kahvikupillisen välein, jotta laitteen suorituskyky pysyy aina parhaana mahdollisena.
Puhdista Saeco-espressokeitin säännöllisesti, niin voit aina nauttia ensiluokkaisesta mausta ja aromista.
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