Adorei este ferro. É um modelo muito leve e de fácil utilização. Eficaz a remover marcas e vincos, mesmo as mais difíceis são facilmente removidas utilizando o jato que humedece o tecido. Atinge muito rapidamente (em segundos) a temperatura e pressão para começar a engomar. Desliza facilmente e não adere ao tecido. Tem a vantagem de ter a funcionalidade ECO que, para quem passa muita roupa, ajuda poupar energia e poupar uns € ao final do mês. Ideal para famílias pequenas e/ou pequenas quantidades de roupa pois não tem caldeira mas sim reservatório de água.