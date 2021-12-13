2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 100 W:n teho
Jatkuva höyryntuotto 30 g/min
Lisähöyry 140 g
Keraaminen
Lisähöyry ulottuu syvemmälle kankaaseen ja tekee rypyistä selvää jälkeä.
Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin.
Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.
4.6
5:stä
33
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
PPessoa
13/12/2021
Portugal
Philipsin työntekijä
Cumpre completamente o prometido.
[Employee of philipsglobal] Porque me encontro completamente satisfeito com o produto
Edut
Ao contrário do ferro anterior que tinha, com este consigo passar a roupa toda sem voltar a meter água.
Haitat
Não encontrei
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Fera54
03/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
O produto é espetacular.
O produto é espetacular!!! Bastante resistente, com um jato de vapor muito forte, o que permite com que as roupas fiquem sem vincos e com pouco esforço.
Edut
Deixa a roupa passada como se de uma caldeira se tratasse.
Haitat
Um pouco pesado
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
02/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Muito prático e eficaz
Comprei este ferro há pouco tempo pois o que tinha com caldeira avariou, e não me arrependo da. É leve,rápido a aquecer e muito eficaz com os vincos até os mais difíceis, humedecendo com o borrifador desaparecem sem problema.Outro ponto positivo é o facto de poder passar qualquer tipo de tecido. Foi uma escolha acertada.
Edut
Rápido,leve e de fácil utilização.
Haitat
Nada a apontar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor