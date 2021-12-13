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  • Tehokas höyrytoiminto hoitaa hankalatkin rypyt
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Tuotanto lopetettu

3000 SeriesHöyrysilitysrauta

DST3011/20

4.6
| (33) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas höyrytoiminto hoitaa hankalatkin rypyt
3000 Series höyrysilitysraudat tekevät silittämisestä helppoa tehokkaalla lisähöyryllä, joka hoitaa hankalatkin rypyt. Keraaminen pohjalevy liukuu sulavasti, ja 300 ml:n vesisäiliön ansiosta pienemmät silitysmäärät hoituvat ilman lisätäyttöjä.
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Lisähöyry jopa 140 g

Tehokas höyrytoiminto hoitaa hankalatkin rypyt

  • 2 100 W:n teho

  • Jatkuva höyryntuotto 30 g/min

  • Lisähöyry 140 g

  • Keraaminen

Jopa 140 g:n lisähöyry lisää tehoa

Jopa 140 g:n lisähöyry lisää tehoa

Lisähöyry ulottuu syvemmälle kankaaseen ja tekee rypyistä selvää jälkeä.

Jopa 30 g/min jatkuva höyryntuotto takaa tasaisen suorituskyvyn

Jopa 30 g/min jatkuva höyryntuotto takaa tasaisen suorituskyvyn

Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin.

2 100 wattia, lämpenee nopeasti

2 100 wattia, lämpenee nopeasti

Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.6

5:stä

33

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

13/12/2021

Portugal

Portugal

Philipsin työntekijä

Cumpre completamente o prometido.

[Employee of philipsglobal] Porque me encontro completamente satisfeito com o produto

Edut

Ao contrário do ferro anterior que tinha, com este consigo passar a roupa toda sem voltar a meter água.

Haitat

Não encontrei

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

03/12/2021

Portugal

Portugal

O produto é espetacular.

O produto é espetacular!!! Bastante resistente, com um jato de vapor muito forte, o que permite com que as roupas fiquem sem vincos e com pouco esforço.

Edut

Deixa a roupa passada como se de uma caldeira se tratasse.

Haitat

Um pouco pesado

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Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

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Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

02/12/2021

Portugal

Portugal

Muito prático e eficaz

Comprei este ferro há pouco tempo pois o que tinha com caldeira avariou, e não me arrependo da. É leve,rápido a aquecer e muito eficaz com os vincos até os mais difíceis, humedecendo com o borrifador desaparecem sem problema.Outro ponto positivo é o facto de poder passar qualquer tipo de tecido. Foi uma escolha acertada.

Edut

Rápido,leve e de fácil utilização.

Haitat

Nada a apontar.

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Arvioitu tuote: Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

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