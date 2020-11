Philipsin ensimmäinen allergisille sopiva Mini Vac -rikkaimuri

Philips MiniVac 2-in-1 14.4 V on ensimmäinen MiniVac-rikkaimuri, jossa on hienoimmatkin pölyhiukkaset vangitseva HEPA-suodatin. Lisäksi se on tehokkain johdoton 2-in-1-imuri. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin