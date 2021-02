Kerää 99,5 % hiukkasista

Philipsin NanoProtect HEPA -sarjan 3 suodatin on valmistettu laadukkaasta materiaalista. Se kerää jopa 99,5 %* hiukkasista, joiden koko on 0,003 mikronia tai enemmän. Tähän kuuluvat useimmat ilmassa leviävät allergeenit, haitalliset hiukkaset ja bakteerit*. Laadukas suodatin on kestävä ja tukeva, joten kaikki ilma virtaa varmasti sen läpi ja suodattuu tehokkaasti.