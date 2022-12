Seuraa laitteesi älykkään suodattimen tilanilmaisinta

Philips-laitteesi kertoo, milloin esisuodatin on puhdistettava ja milloin suodatin on vaihdettava. Suodattimen vaihto ei vie kauempaa kuin minuutin. Koska laitteen ylläpito on näin vaivatonta, voit helposti varmistaa, että hengittämäsi ilma on aina puhdasta ja terveellistä.