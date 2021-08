Asiakkaiden suosikki – Azur PerformerPlus -höyrysilitysrauta

Philips Azur Performer Plus -höyrysilitysrauta on Philipsin asiakkaiden suursuosikki. Se on saanut huippupisteet käyttäjiltä muun muassa ruotsalaisella Prisjakt-sivustolla ja se on yksi Philipsin kaikkein suosituimmista höyrysilitysraudoista. Se on kevyt ja kätevä käyttää, ja se on muodoiltaan kapea ja tyylikäs. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin