Nopea kalkinpoisto vain 15 sekunnissa!

On tärkeää poistaa kalkki silitysraudasta säännöllisesti, jotta se säilyttää parhaan toimintakykynsä ja kestää pidempään käytössä. Quick Calc Release kerää kalkkikertymät automaattisesti silittäessäsi. Noin 1–3 kuukauden käytön jälkeen alkaa Calc-Clean-lamppu vilkkua muistutuksena siitä, että on aika käyttää ”Quick Calc Release”-kalkinpoistotoimintoa ja tyhjentää silitysrautaan kertynyt kalkki. Jos pikakalkinpoistotoimintoa ei käytetä, silitysraudan lämpenemisessä voi alkaa ilmetä ongelmia. Kalkinpoistotoiminto on aiempia malleja parempi, sillä säiliöön kerääntyy helposti jopa viisi kertaa enemmän kalkkia*! Pikakalkinpoistotoiminnon avulla voi tyhjentää säiliön helposti alle 15 sekunnissa.