Helppo kalkinpoistotoiminto

Jotta vaatehöyrystin säilyttäisi optimaalisen höyrytehon ja laitteen käyttöikä pitenisi, laitteesta on tärkeää poistaa kalkki säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Varmista ennen aloittamista, että vesisäiliössä on hieman vettä. Irrota pistoke ja anna jäähtyä. Irrota De-Calc-tulppa ja tyhjennä vesi. Käännä tulppa takaisin paikalleen, kun säiliö on tyhjä.