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Tuotanto lopetettu

teräyksiköt

HQ55

5
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
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Joka vuosi terät kulkevat Mount Everestin huipulle vievän matkan... 49 kertaa! Sellaisen ajomatkan jälkeen parhaatkaan materiaalit eivät ole terävimmillään. Pidä parranajokoneesi huippukunnossa, vaihda ajopäät 2 vuoden välein.
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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

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  • Lift & Cut

  • Yksi teräyksikkö

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

15 erittäin terävää terää takaa erinomaisen tuloksen

15 erittäin terävää terää takaa erinomaisen tuloksen

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

04/10/2010

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ55/40 shaving heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ55/40 shaving heads

18/05/2011

France

France

good

10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ55/40 shaving heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ55/40 shaving heads

12/03/2011

Deutschland

Deutschland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ55/40 Scherköpfe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ55/40 Scherköpfe

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