2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Lift & Cut
Yksi teräyksikkö
Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
5.0
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
04/10/2010
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ55/40 shaving heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ55/40 shaving heads
guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ55/40 shaving heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ55/40 shaving heads
Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ55/40 Scherköpfe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ55/40 Scherköpfe