2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kaksiosainen
Premium
Ladattava akku
Ajastimen näyttö
Rintapumpun tyyny stimuloi maidon virtausta, joten voit pumpata enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*. Pumppu siirtyy saumattomasti stimulointitilasta pumppaustilaan ja maksimoi maidontulon stimuloimalla rinnanpäitä ja tehostamalla imua optimaalisesti. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin (MER) syntymiseen kuluva aika).*
Yksi koko sopii kaikille. Rintoja on erimuotoisia ja -kokoisia, joten joustava silikonityyny mukautuu rinnanpäähän hellävaraisesti. Se sopii 99,98 prosenttiin rinnanpäistä (30 mm:n kokoon saakka).
Rintapumpun muotoilun ansiosta voit istua suorassa ja pumpata maitoa rennossa asennossa. Ei tarvetta nojautua eteenpäin, pumppausasento on todistettu mukavaksi kliinisissä testeissä*. Perustuu kliiniseen koekäyttöön, johon osallistui 20 henkilöä (2019); 90 % osallistujista piti pumppausasentoa mukavana (yksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu); 95 % osallistujista piti pumppausasentoa mukavana (kaksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu).
4.7
5:stä
264
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
Samcic
12/08/2022
Sverige
Vahvistettu ostaja
Över förväntan
Funkar utmärkt att pumpa båda, lätt att ställa in styrka och intensitet, lätt att rengöra och sätta ihop, mjukt och skaver inte mot vårtorna.
Edut
Lätt att manövrera
Haitat
Hade varit bra med en BH till som gör pumpningen handsfree vid dubbelpump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF398/11 Elektrisk bröstpump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF398/11 Elektrisk bröstpump
Mor22
03/01/2021
Norge
Lett å bruke
Denne pumpen kan ikke sammenlignes med de jeg tidligere har prøvd. Enkel å bruke, enkel å rengjøre og tømmer brystet fort og effektivt! Jeg er super fornøyd.
Edut
Tømmer brystet godt
Haitat
Bråker litt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Gooojaaa
29/12/2020
Norge
Fantastisk pumpe
I samarbeid med Philips har eg fått lov å testet denne brystpumpa. Den kom heim til meg rett før julastriet, og med ein ny baby i hus var det akkurat perfekt, da fekk eg pumpet opp eit lite lager, samtidig tatt presse av det verste. Eg har hatt pumpen i lidt øve 1 mnd, Og er strålende fornøyd. Eg er imponert øver denne pumpa av flere grunner. Den er veldig fin å se på, det er utrolig praktisk at det viser kor lang tid du har holdt på å pumpe, den har en behagelig lyd av seg, den er utrolig lett å demontere og vaske, det samma gjelder montering. Eg har hatt ei pumpa før, den lager mykje meir lyd, og etter å ha pumpet med den kvidde eg meg til neste gang, pga at der ble de tubehagelig, men med Philips sin merker eg ikkje ubehag, det går lett å pumpe fler ganger til dagen Uten å bli sår. Det eneste negative eg kan si om pumpa er prisen, den er høgere i pris enn flere andre på feltet, men man får også det en betaler for. Alt i alt veldig fornøyd!
Edut
Utseende, funksjon, lyd, behagelighet
Haitat
Pris
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin (MER) syntymiseen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019); verrattuna Philipsin aikaisemmalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019 (109 osallistujaa, Israel); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993 (20 valkoihoista osallistujaa, Yhdysvallat); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).
Perustuu kyselytutkimukseen, johon vastasi 20 tyynyn kliiniseen koekäyttöön osallistunutta henkilöä (Alankomaat 2019).
Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.