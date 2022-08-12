TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
  • Vauvojen inspiroima, tehokas äideille

Tuotanto lopetettu

Philips AventSähkökäyttöinen rintapumppu

SCF398/11

4.7
| (264) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Vauvojen inspiroima, tehokas äideille
Koe maidon pumppaamisen uusi aikakausi. Philipsin sähkökäyttöinen Avent-rintapumppu jäljittelee lapsen luonnollisia imuliikkeitä ja stimuloi samalla rinnanpäitä. Se pitää maidontulon optimaalisena ja mukautuu hellävaraisesti rinnanpään kokoon ja muotoon.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Natural motion -tekniikka nopeuttaa maidontuloa*

Vauvojen inspiroima, tehokas äideille

  • Kaksiosainen

  • Premium

  • Ladattava akku

  • Ajastimen näyttö

Natural Motion -tekniikka nopeuttaa maidontuloa*

Natural Motion -tekniikka nopeuttaa maidontuloa*

Rintapumpun tyyny stimuloi maidon virtausta, joten voit pumpata enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*. Pumppu siirtyy saumattomasti stimulointitilasta pumppaustilaan ja maksimoi maidontulon stimuloimalla rinnanpäitä ja tehostamalla imua optimaalisesti. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin (MER) syntymiseen kuluva aika).*

Pehmeä ja mukautuva yhden koon silikonityyny

Pehmeä ja mukautuva yhden koon silikonityyny

Yksi koko sopii kaikille. Rintoja on erimuotoisia ja -kokoisia, joten joustava silikonityyny mukautuu rinnanpäähän hellävaraisesti. Se sopii 99,98 prosenttiin rinnanpäistä (30 mm:n kokoon saakka).

Pumppaa maitoa nojautumatta eteenpäin

Pumppaa maitoa nojautumatta eteenpäin

Rintapumpun muotoilun ansiosta voit istua suorassa ja pumpata maitoa rennossa asennossa. Ei tarvetta nojautua eteenpäin, pumppausasento on todistettu mukavaksi kliinisissä testeissä*. Perustuu kliiniseen koekäyttöön, johon osallistui 20 henkilöä (2019); 90 % osallistujista piti pumppausasentoa mukavana (yksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu); 95 % osallistujista piti pumppausasentoa mukavana (kaksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu).

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

264

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

12/08/2022

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Över förväntan

Funkar utmärkt att pumpa båda, lätt att ställa in styrka och intensitet, lätt att rengöra och sätta ihop, mjukt och skaver inte mot vårtorna.

Edut

Lätt att manövrera

Haitat

Hade varit bra med en BH till som gör pumpningen handsfree vid dubbelpump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF398/11 Elektrisk bröstpump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF398/11 Elektrisk bröstpump

03/01/2021

Norge

Norge

Lett å bruke

Denne pumpen kan ikke sammenlignes med de jeg tidligere har prøvd. Enkel å bruke, enkel å rengjøre og tømmer brystet fort og effektivt! Jeg er super fornøyd.

Edut

Tømmer brystet godt

Haitat

Bråker litt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

29/12/2020

Norge

Norge

Fantastisk pumpe

I samarbeid med Philips har eg fått lov å testet denne brystpumpa. Den kom heim til meg rett før julastriet, og med ein ny baby i hus var det akkurat perfekt, da fekk eg pumpet opp eit lite lager, samtidig tatt presse av det verste. Eg har hatt pumpen i lidt øve 1 mnd, Og er strålende fornøyd. Eg er imponert øver denne pumpa av flere grunner. Den er veldig fin å se på, det er utrolig praktisk at det viser kor lang tid du har holdt på å pumpe, den har en behagelig lyd av seg, den er utrolig lett å demontere og vaske, det samma gjelder montering. Eg har hatt ei pumpa før, den lager mykje meir lyd, og etter å ha pumpet med den kvidde eg meg til neste gang, pga at der ble de tubehagelig, men med Philips sin merker eg ikkje ubehag, det går lett å pumpe fler ganger til dagen Uten å bli sår. Det eneste negative eg kan si om pumpa er prisen, den er høgere i pris enn flere andre på feltet, men man får også det en betaler for. Alt i alt veldig fornøyd!

Edut

Utseende, funksjon, lyd, behagelighet

Haitat

Pris

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin (MER) syntymiseen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019); verrattuna Philipsin aikaisemmalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019 (109 osallistujaa, Israel); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993 (20 valkoihoista osallistujaa, Yhdysvallat); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).

  4. Perustuu kyselytutkimukseen, johon vastasi 20 tyynyn kliiniseen koekäyttöön osallistunutta henkilöä (Alankomaat 2019).

  5. Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.