Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Rintapumput ja rintojen hoito
Kaikki sarjat
Philips Avent Sähkökäyttöinen rintapumppu
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF398/11
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Data Act Document
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (14)
Tuotteen käyttö ja tulokset (2)
Virransyöttö / Lataus / Akun käyttöikä (1)
Maito (2)
Osat ja lisätarvikkeet (1)
Puhdistaminen ja huolto (1)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Voiko sähkökäyttöistä kahden rinnan rintapumppua käyttää yhden rinnan pumppuna?
Onko saatavilla lisää tyynykokoja?
Miten lämmitän rintamaitoa?
Miten pumpattua rintamaitoa säilytetään?
AventSilikoniputki
AventSilikonikorkki
AventTuttipullon korkki
AventRintapumpun suppilon suojus
AventRintapumpun hierontatyyny
AventRintapumpun runko
AventVerkkolaite
AventRintapumpun venttiili
AventRintapumpun silikonikuppi
2-in-1-termotyyny
Ruoansäilytysastia
Pumpussa on lataus-, akku- tai virtaongelma
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme