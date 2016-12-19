TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

  • Miellyttäviin ruokailuhetkiin matkoilla
  • Miellyttäviin ruokailuhetkiin matkoilla
  • Miellyttäviin ruokailuhetkiin matkoilla
  • Miellyttäviin ruokailuhetkiin matkoilla
  • Miellyttäviin ruokailuhetkiin matkoilla
  • Miellyttäviin ruokailuhetkiin matkoilla

Tuotanto lopetettu

Philips AventAterimet ja kuljetuskotelo (yli 12 kk)

SCF718/00

4.5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Miellyttäviin ruokailuhetkiin matkoilla
Philips Avent SCF718/00 -matka-aterinsetti on helppo ottaa mukaan. Matka-aterinsetti sisältää taaperon lusikan ja haarukan yli 12 kuukauden ikäisille lapsille. Setti sisältää myös hygieenisen kotelon.
Näytä kaikki edut

Pitää ruokailuvälineet puhtaina matkoilla

Miellyttäviin ruokailuhetkiin matkoilla

Lapsen ensimmäinen lusikka ja haarukka

Helppo tarttua pienillä käsillä – ihanteellinen lapsen itsenäiseen ruokailuun

Helppo tarttua pienillä käsillä – ihanteellinen lapsen itsenäiseen ruokailuun

Luistamattomat kahvat – helppo tarttua, pysyy kulhossa liukumatta

Luistamattomat kahvat – helppo tarttua, pysyy kulhossa liukumatta

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

Arvioitu tuote: SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

Arvioitu tuote: SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.