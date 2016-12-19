2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Justroos
19/12/2016
Nederland
Super handig setje
Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Krümmel1
10/04/2018
Deutschland
Gut
Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.
Arvioitu tuote: SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
Arvioitu tuote: SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+